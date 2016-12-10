متحدث أمانة الأحساء : تم التحقق من فيديو “عمال النظافة ” والخضراوات كانت لغرض شخصي وخارج وقت الدوام

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من العمال التابعين لأمانة الأحساء ينقلون خضراوات وفواكه ما أثار علامات استفهام عند البعض يطالبون بالتحقيق في مقطع الفيديو .
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي بأمانة الأحساء خالد بووشل أن أمانة الأحساء تحققت من المقطع فور وصوله لها وتبين لها أن المقطع تم تصويره يوم الاثنين ٢٨/ ٢ / ١٤٣٨هـ ، وقامت بلدية الجفر قامت بالتحقق من الأمر ، واتضح لها أن المقطع مصور فخارج أوقات دوام العمالة.
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي بأمانة الأحساء خالد بووشل أن أمانة الأحساء تحققت من المقطع فور وصوله لها وتبين لها أن المقطع تم تصويره يوم الاثنين ٢٨/ ٢ / ١٤٣٨هـ ، وقامت بلدية الجفر قامت بالتحقق من الأمر ، واتضح لها أن المقطع مصور فخارج أوقات دوام العمالة.
وبين أنه تم التحقق انه لم يكن نقل هذه الكمية الضئيلة لغرض تجاري بل كان للاستخدام الشخصي ولإيصالها إلى مقرات سكنهم .
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