متحدث أمانة الأحساء : تم التحقق من فيديو “عمال النظافة ” والخضراوات كانت لغرض شخصي وخارج وقت الدوام

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي بأمانة الأحساء خالد بووشل أن أمانة الأحساء تحققت من المقطع فور وصوله لها وتبين لها أن المقطع تم تصويره يوم الاثنين ٢٨/ ٢ / ١٤٣٨هـ ، وقامت بلدية الجفر قامت بالتحقق من الأمر ، واتضح لها أن المقطع مصور فخارج أوقات دوام العمالة.

وبين أنه تم التحقق انه لم يكن نقل هذه الكمية الضئيلة لغرض تجاري بل كان للاستخدام الشخصي ولإيصالها إلى مقرات سكنهم .