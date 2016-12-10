 متحدث أمانة الأحساء : تم التحقق من فيديو “عمال النظافة ” والخضراوات كانت لغرض شخصي وخارج وقت الدوام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2016 ميلاديا

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متحدث أمانة الأحساء : تم التحقق من فيديو “عمال النظافة ” والخضراوات كانت لغرض شخصي وخارج وقت الدوام

متحدث أمانة الأحساء : تم التحقق من فيديو “عمال النظافة ” والخضراوات كانت لغرض شخصي وخارج وقت الدوام
المناطق - الأحساء
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من العمال التابعين لأمانة الأحساء ينقلون خضراوات وفواكه ما أثار علامات استفهام عند البعض يطالبون بالتحقيق في مقطع الفيديو .

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي بأمانة الأحساء خالد بووشل أن أمانة الأحساء تحققت من المقطع فور وصوله لها وتبين لها أن المقطع تم تصويره يوم الاثنين ٢٨/ ٢ / ١٤٣٨هـ ، وقامت بلدية الجفر قامت بالتحقق من الأمر ، واتضح لها أن المقطع مصور فخارج أوقات دوام العمالة.
وبين أنه تم التحقق انه لم يكن نقل هذه الكمية الضئيلة لغرض تجاري بل كان للاستخدام الشخصي ولإيصالها إلى مقرات سكنهم .

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