 هاتريك “فاردي” يقود ليستر لاكتساح مانشيستر سيتي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2016 ميلاديا

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هاتريك “فاردي” يقود ليستر لاكتساح مانشيستر سيتي

هاتريك “فاردي” يقود ليستر لاكتساح مانشيستر سيتي
المناطق_وكالات

تمكن ليستر سيتي، من تحقيق فوز كبير على ضيفه مانشستر سيتي، السبت، بعد أن سجل 4 أهداف في مرمى الحارس كلاوديو برافو بينما رد الضيوف بهدفين.

 

وباشر جيمي فاردي التسجيل في الدقيقة الثالثة وسجل آندي كينع الهدف الثاني في الدقيقة 5، وسرعان ما عاد فاردي ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة العشرين.

وعاد النجم المشاكس ليسجل الهدف الثالث له “هاتريك”، والرابع لفريقه في الدقيقة 79، وذلك بعد أن استفاد من سوء تفاهم بين دفاع مان سيتي والحارس برافو.

وأحرز أليكساندر كولاروف، هدف الضيوف الأول في الدقيقة 82، من ركلة ثابتة، فيما سجل الإسباني مانويل نوليتو الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الثعالب للنقطة 16 في المركز الـ14، في حين توقف رصيد “السيتزنز”عند النقطة 30 وليبقى في المركز الرابع.

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