هاتريك “فاردي” يقود ليستر لاكتساح مانشيستر سيتي

وباشر جيمي فاردي التسجيل في الدقيقة الثالثة وسجل آندي كينع الهدف الثاني في الدقيقة 5، وسرعان ما عاد فاردي ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة العشرين.

وعاد النجم المشاكس ليسجل الهدف الثالث له “هاتريك”، والرابع لفريقه في الدقيقة 79، وذلك بعد أن استفاد من سوء تفاهم بين دفاع مان سيتي والحارس برافو.

وأحرز أليكساندر كولاروف، هدف الضيوف الأول في الدقيقة 82، من ركلة ثابتة، فيما سجل الإسباني مانويل نوليتو الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الثعالب للنقطة 16 في المركز الـ14، في حين توقف رصيد “السيتزنز”عند النقطة 30 وليبقى في المركز الرابع.