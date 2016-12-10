الكويكبي يدخل تدريبات الاتفاق وجاريدو يعالج أخطاء القادسية

واكتفى الكويكبي بالتدريبات اللياقية وذلك بالدوران حول الملعب تحت إشراف مدرب اللياقة الإسباني ديفيد باستور ومتابعة من الجهاز الطبي.

في الوقت نفسه اضطر مهاجم الفريق مرعي المقعدي لمغادرة تدريب الفريق بعد تعرضه لشد عضلي في حين شارك بقية زملائه في التدريبات التي تنوعت ما بين استشفائية ولياقية وتكتيكية.

وكان مدرب الفريق الإسباني خوان كارلوس جاريدو قد أخصع اللاعبين قبل انطلاق التدريب لجلسة فيديو وقف من خلالها على أخطاء اللاعبين في مواجهة القادسية الأخيرة التي انتهت بتعادل الفريقين 2-2.

من جهة ثانية يبدأ الفريق غداً (الأحد) تدريبات صباحية ضمن برنامج استعداداته لمواجهة الشباب في الجولة 13 لدوري (جميل) السعودي للمحترفين.



