 الكويكبي يدخل تدريبات الاتفاق وجاريدو يعالج أخطاء القادسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الكويكبي يدخل تدريبات الاتفاق وجاريدو يعالج أخطاء القادسية

الكويكبي يدخل تدريبات الاتفاق وجاريدو يعالج أخطاء القادسية
المناطق - عبدالرحمن القحطاني
دخل مهاجم الاتفاق محمد الكويكبي اليوم (السبت) تدريبات فريقه لأول مرة منذ تعرضه لحادث مروري وسط الأسبوع الماضي والذي حرمه من المشاركة في مباراة القادسية الماضية جراء تعرضه لجرح في ركبته.

واكتفى الكويكبي بالتدريبات اللياقية وذلك بالدوران حول الملعب تحت إشراف مدرب اللياقة الإسباني ديفيد باستور ومتابعة من الجهاز الطبي.

في الوقت نفسه اضطر مهاجم الفريق مرعي المقعدي لمغادرة تدريب الفريق بعد تعرضه لشد عضلي في حين شارك بقية زملائه في التدريبات التي تنوعت ما بين استشفائية ولياقية وتكتيكية.

وكان مدرب الفريق الإسباني خوان كارلوس جاريدو قد أخصع اللاعبين قبل انطلاق التدريب لجلسة فيديو وقف من خلالها على أخطاء اللاعبين في مواجهة القادسية الأخيرة التي انتهت بتعادل الفريقين 2-2.

من جهة ثانية يبدأ الفريق غداً (الأحد) تدريبات صباحية ضمن برنامج استعداداته لمواجهة الشباب في الجولة 13 لدوري (جميل) السعودي للمحترفين.
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