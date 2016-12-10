 من الخفجي ينطلق الرحالة السعودي ناصر القحطاني رحلته على دول الخليج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2016 ميلاديا

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من الخفجي ينطلق الرحالة السعودي ناصر القحطاني رحلته على دول الخليج

من الخفجي ينطلق الرحالة السعودي ناصر القحطاني رحلته على دول الخليج
المناطق - سطام الفروان
ينطلق الرحالة السعودي ناصر محمد القحطاني برحلته الخليجية الأولى صباح يوم الأحد من محافظة الخفجي إلى دولة الكويت تحت شعارين اختارهم القحطاني (اعتصمو بحبل الله جميعا ولاتفرقوا) والذي يهدف إلى أن يكون الشعب الخليجي شعبا واحد ينبذ الفرقه، والشعار الثاني (لا تترك اثرا) والذي يهدف المحافظة على البيئة.

وكان القحطاني قد وصل الخفجي مساء هذا اليوم و قام بالالتقاء بسعادة محافظ الخفجي الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع الذي رحب به متمنيا له التوفيق برحلته التي اختار الخفجي مركز انطلاقها.
و أوضح القحطاني بان الهدف من رحلته هو زيادة التواصل والترابط بين ابناء دول مجلس التعاون وسوف يكون جدوله من الساعه السابعة صباحاً من محافظة الخفجي باتجاه المنفذ لدخول دولة الكويت التي يتوقع ان يكون بحدود العاشرة صباحاً.

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