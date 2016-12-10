من الخفجي ينطلق الرحالة السعودي ناصر القحطاني رحلته على دول الخليج

وكان القحطاني قد وصل الخفجي مساء هذا اليوم و قام بالالتقاء بسعادة محافظ الخفجي الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع الذي رحب به متمنيا له التوفيق برحلته التي اختار الخفجي مركز انطلاقها.

و أوضح القحطاني بان الهدف من رحلته هو زيادة التواصل والترابط بين ابناء دول مجلس التعاون وسوف يكون جدوله من الساعه السابعة صباحاً من محافظة الخفجي باتجاه المنفذ لدخول دولة الكويت التي يتوقع ان يكون بحدود العاشرة صباحاً.