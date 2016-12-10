 أمير منطقة جازان يرأس الجلسة الافتتاحية لمجلس المنطقة غداً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمير منطقة جازان يرأس الجلسة الافتتاحية لمجلس المنطقة غداً

أمير منطقة جازان يرأس الجلسة الافتتاحية لمجلس المنطقة غداً
المناطق - أمل بهكلي
يرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة يوم غدٍ الجلسة الافتتاحية للمجلس في دورته الرابعة للعام الحالي وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الإمارة.
وأوضح وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة أحمد بن عبدالله زعلة، أن سمو أمير المنطقة سيستهل الجلسة بكلمة توجهيهة ، فيما سيتم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة الافتتاحية واستعراض ما يخص عمل مختلف الجهات الحكومية بالمنطقة .
وأشار إلى أن المجلس سيخصص الجلسة الثالثة من جلسات المجلس في دورة انعقاده الحالية التي ستعقد في محافظة الريث لبحث احتياجات المحافظة والوقوف على سير العمل بالمشروعات التنموية وعمل الجهات الخدمية بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.
وأفاد أن المجلس سيواصل جلساته طيلة أيام الأسبوع الحالي لبحث جميع الموضوعات المطروحة خلال دورة المجلس الحالية من أعمال وتقارير والاطلاع على الخطابات الصادرة والواردة لأمانة المجلس من الوزارات والمصالح الحكومية.

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