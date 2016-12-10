آرسنال يتصدر الدوري الإنجليزي بفوزه على ستوك سيتي

ومنح التحام عنيف من غرانيت تشاكا ضد جو ألين الفرصة لوضع ستوك في المقدمة عبر ركلة جزاء عقب 29 دقيقة بعد أن سدد اللاعب الاسكتلندي تشارلي آدم الكرة بسهولة.

وزاد أرسنال من إيقاع المباراة وتعادل قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول بعد أن انقض والكوت على تمريرة عرضية من هيكتور بليرين.

وأرسل أوزيل ضربة رأس مرت من فوق رأس لي غرانت حارس ستوك ليضع أرسنال في المقدمة بعد مرور خمس دقائق على بداية الشوط الثاني، قبل أن ينطلق أليكس إيوبي ويسدد في مرمى الضيوف ليمنح أرسنال الفوز بفارق هدفين وهو ما كان يحتاج إليه أرسنال لتصدر جدول الترتيب.