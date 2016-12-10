 آرسنال يتصدر الدوري الإنجليزي بفوزه على ستوك سيتي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2016 ميلاديا

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آرسنال يتصدر الدوري الإنجليزي بفوزه على ستوك سيتي

آرسنال يتصدر الدوري الإنجليزي بفوزه على ستوك سيتي
المناطق_وكالات

بات أرسنال الذي سجل الكثير من الأهداف في الفترة الأخيرة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على حساب تشلسي بعد أن سجل ثيو والكوت ومسعود أوزيل في كل شوط ليساعدا الفريق اللندني على التعافي من بدايته البطيئة ليفوز 3-1 على ستوك سيتي لسبت.

ومنح التحام عنيف من غرانيت تشاكا ضد جو ألين الفرصة لوضع ستوك في المقدمة عبر ركلة جزاء عقب 29 دقيقة بعد أن سدد اللاعب الاسكتلندي تشارلي آدم الكرة بسهولة.

وزاد أرسنال من إيقاع المباراة وتعادل قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول بعد أن انقض والكوت على تمريرة عرضية من هيكتور بليرين.

وأرسل أوزيل ضربة رأس مرت من فوق رأس لي غرانت حارس ستوك ليضع أرسنال في المقدمة بعد مرور خمس دقائق على بداية الشوط الثاني، قبل أن ينطلق أليكس إيوبي ويسدد في مرمى الضيوف ليمنح أرسنال الفوز بفارق هدفين وهو ما كان يحتاج إليه أرسنال لتصدر جدول الترتيب.

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