دراسة: النساء المتفائلات أقل عرضة للإصابة بأمراض قاتلة

من المعروف أن التفاؤل يقلل بنسبة كبيرة من إصابة الإنسان بأمراض شرايين القلب، وبحسب قناة ( BBC) يؤكد الباحثون أن النساء اللواتي ينظرن إلى النصف الملآن من الكوب يقلصن خطر إصابتهن بالعديد من الأمراض المميتة.

وفي دراسة شاركت فيها أكثر من 70 ألف امرأة، تبين أن المتفائلات كن أقل عرضة للإصابة بأمراض السرطان والقلب والأمراض الرئوية والسكتة الدماغية عند بلوغهن سن التقاعد.

وأظهرت النتائج أن معظم النساء المتفائلات لديهن مخاطر أقل ما يقرب من 30% للوفاة متأثرات بأمراض مزمنة، مقارنة بالمتشائمات.

وقال الخبراء إن الحالة الذهنية الإيجابية تؤثر تأثيرا كبيرا وايجابيًا على الصحة، حتى لو كنت تفتقرين إلى التصرف المتفائل بشكل طبيعي، يمكن تعلم التفاؤل، بحسب الدراسة.

وقال معدو الدراسة، التي نشرت في الدورية الأميركيّة لعلم الأوبئة، إن تشجيع الناس على تخيل مستقبل مشرق قد يكون علاجا جيدا لتحسين الصحة العامة.