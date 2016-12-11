شاهد لحظة إطلاق 6 رصاصات على المبتعث الإماراتي في أمريكا

كشفت شرطة منطقة هادسون بولاية أوهايو الأميركية عن فيديو جديد للشرطي لحظة خروجه من سيارة الشرطة وركضه خلف الطالب المبتعث الإماراتي سيف العامري (26 عاما)، وإطلاقه 6 رصاصات عليه، ما تسبب بمقتله.

ونشر موقع “hudsonhubtimes” الفيديو الذي ظهر فيه الشرطي ريان دوارن، قاتل المبتعث الإماراتي، والذي أحالته شرطة الولاية لإجازة إدارية مدفوعة الأجر، في انتظار نتائج انتهاء التحقيق، وفقا لمسؤولين.

وكان قائد شرطة هادسون قد أعلن أن الشرطي استخدم القوة القاتلة التي لا يمكن لرجال الشرطة استخدامها إلا في حالة الدفاع عن النفس وليس بالطريقة السهلة التي تمت، وقد أعلن عن تعاطفه مع عائلة الضحية.

وقال مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة سميت، إن سيف ناصر مبارك العامري، وهو طالب في جامعة “كيس ويسترن ريزيرف” توفي متأثراً بإصابته بالرصاص في رأسه يوم الأحد، وإن وفاته اعتبرت قتلاً، نقلاً عن صحيفة “الإمارات اليوم”.

وذكرت الشرطة في بيان أن العامري فقد السيطرة على سيارته، وانقلبت وفر إلى غابة قريبة خوفا من رجال الشرطة، ولكن الشرطي تسرع وأطلق عليه الرصاص رغم عدم تعرضه لأي خطر من الطالب القتيل.