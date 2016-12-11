 خسر عينه.. والسبب أمر قد تفعله وانت لا تعلم خطورته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

انطلاق بطولة اسبوع النزيل الخليجي بجازان هذه الأطعمة تقاوم علامات التقدم بالعمر إيران تعفي أخطر مجرمي من سجونها حال قبولهم الذهاب إلى سوريا بماذا علق العفاسي على صورته مع محمد عبده ؟ خلال ساعة واحدة.. مياه شعيب تطمر 6 قلابات وتخفيها بشكل كامل لموقفها من الإرهاب الإيراني .. طهران تهدد لندن (فيديو) مذيع مصري يطرد “ملحدا” على الهواء: “أردت فضحك أنت وأمثالك من الملحدين” مقتل 7 من مليشيا الحوثي وصالح بمعارك مع الجيش والمقاومة خسر عينه.. والسبب أمر قد تفعله وانت لا تعلم خطورته شاهد لحظة إطلاق 6 رصاصات على المبتعث الإماراتي في أمريكا فوائد مذهلة لتناول التفاح على الريق.. أبرزها حمايتك من السرطان والسكري مقتل 13 شخصا وإصابة 20 في تفجيري اسطنبول

خسر عينه.. والسبب أمر قد تفعله وانت لا تعلم خطورته

خسر عينه.. والسبب أمر قد تفعله وانت لا تعلم خطورته
المناطق - وكالات

ذهب أندرو كورتي البالغ من العمر 59 عاما إلى المستشفى بسبب آلام حادة في العين اليسرى، وكان قد تم تشخيص حالته أول مرة بأنه التهاب الملتحمة، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

لكن ساءت حالة كورتي على الرغم من العلاج الذي وصفه الطبيب، وبعد مرور شهر شُخصت حالته بأنه مصاب بالتهاب القرنية الشوكميبي (التهاب القرنية الناتج من Acanthamoebic المرتبط باستخدام البصريات المتقدمة الطبية (AMO).

والأكثر عرضة للإصابة بالتهاب القرنية الشوكميبي هم أولئك الذين يرتدون العدسات مثل كورتي، حيث أن الأميبة عادة ما تسقط على العدسة عندما يتم غسلها بماء الصنبور، وكذلك عندما يسبح الشخص في حوض سباحة وهو مرتدٍ العدسة.

وتواجد هذا الطفيلي ما بين السطح الداخلي للعدسة ومقلة العين يسمح له باختراق القرنية، ولذلك من المهم استخدام محاليل تعقيم خاصة لغسل العدسات.

وبالرغم من محاولة الأطباء إنقاذ عين كورتي لمدة تقارب السنة، إلا أن العدوى انتشرت في عينه، مما تسبب للرجل في معاناة رهيبة.

وفي النهاية عندما وصلت الطفيليات إلى العصب البصري، أصبح الوضع يهدد حياة كورتي، وفي مايو 2016 كان لا بد من إزالة العين اليسرى تماما.

والجدير بالذكر هنا أن كورتي يحاول الآن تحذير أولئك الذين يستخدمون العدسات اللاصقة، من خطر العدوى وأهمية النظافة وتنظيف العدسات من التلوث الجرثومي. ووفقا له فقد تعلم العديد من الناس من خلال ما مر به، وامتنعوا ببساطة من استخدام العدسات اللاصقة.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>