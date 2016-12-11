خسر عينه.. والسبب أمر قد تفعله وانت لا تعلم خطورته

ذهب أندرو كورتي البالغ من العمر 59 عاما إلى المستشفى بسبب آلام حادة في العين اليسرى، وكان قد تم تشخيص حالته أول مرة بأنه التهاب الملتحمة، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

لكن ساءت حالة كورتي على الرغم من العلاج الذي وصفه الطبيب، وبعد مرور شهر شُخصت حالته بأنه مصاب بالتهاب القرنية الشوكميبي (التهاب القرنية الناتج من Acanthamoebic المرتبط باستخدام البصريات المتقدمة الطبية (AMO).

والأكثر عرضة للإصابة بالتهاب القرنية الشوكميبي هم أولئك الذين يرتدون العدسات مثل كورتي، حيث أن الأميبة عادة ما تسقط على العدسة عندما يتم غسلها بماء الصنبور، وكذلك عندما يسبح الشخص في حوض سباحة وهو مرتدٍ العدسة.

وتواجد هذا الطفيلي ما بين السطح الداخلي للعدسة ومقلة العين يسمح له باختراق القرنية، ولذلك من المهم استخدام محاليل تعقيم خاصة لغسل العدسات.

وبالرغم من محاولة الأطباء إنقاذ عين كورتي لمدة تقارب السنة، إلا أن العدوى انتشرت في عينه، مما تسبب للرجل في معاناة رهيبة.

وفي النهاية عندما وصلت الطفيليات إلى العصب البصري، أصبح الوضع يهدد حياة كورتي، وفي مايو 2016 كان لا بد من إزالة العين اليسرى تماما.

والجدير بالذكر هنا أن كورتي يحاول الآن تحذير أولئك الذين يستخدمون العدسات اللاصقة، من خطر العدوى وأهمية النظافة وتنظيف العدسات من التلوث الجرثومي. ووفقا له فقد تعلم العديد من الناس من خلال ما مر به، وامتنعوا ببساطة من استخدام العدسات اللاصقة.