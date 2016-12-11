 مقتل 7 من مليشيا الحوثي وصالح بمعارك مع الجيش والمقاومة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

انطلاق بطولة اسبوع النزيل الخليجي بجازان هذه الأطعمة تقاوم علامات التقدم بالعمر إيران تعفي أخطر مجرمي من سجونها حال قبولهم الذهاب إلى سوريا بماذا علق العفاسي على صورته مع محمد عبده ؟ خلال ساعة واحدة.. مياه شعيب تطمر 6 قلابات وتخفيها بشكل كامل لموقفها من الإرهاب الإيراني .. طهران تهدد لندن (فيديو) مذيع مصري يطرد “ملحدا” على الهواء: “أردت فضحك أنت وأمثالك من الملحدين” مقتل 7 من مليشيا الحوثي وصالح بمعارك مع الجيش والمقاومة خسر عينه.. والسبب أمر قد تفعله وانت لا تعلم خطورته شاهد لحظة إطلاق 6 رصاصات على المبتعث الإماراتي في أمريكا فوائد مذهلة لتناول التفاح على الريق.. أبرزها حمايتك من السرطان والسكري مقتل 13 شخصا وإصابة 20 في تفجيري اسطنبول

مقتل 7 من مليشيا الحوثي وصالح بمعارك مع الجيش والمقاومة

مقتل 7 من مليشيا الحوثي وصالح بمعارك مع الجيش والمقاومة
المناطق - وكالات

قتل سبعة من مسلحين الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح اليوم السبت، في معارك مع رجال الجيش والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز، 275 كم جنوب صنعاء.

وقالت مصادر في المقاومة الشعبية إن سبعة من مليشيا الحوثي وصالح قتلوا وجرح العشرات، ودمرت دورية عسكرية لهم ومدفع مضاد للطائرات ومخزن سلاح جراء استهدافهم بنيران الجيش والمقاومة، وقصف مقاتلات التحالف العربي.

وذكرت المصادر، أن رجال الجيش والمقاومة تمكنوا من كسر محاولة تسلل لمليشيا الحوثي وصالح في محيط معسكر التشريفات ومدرسة محمد علي عثمان شرق المدينة، في الوقت الذي دارت فيه مناوشات متقطعة بين الطرفين في محيط منطقتي المكلكل والمديهين جنوب شرقي المدينة.

وبحسب المصادر، فقد سقط قتيل وثلاثة جرحى من رجال الجيش والمقاومة جراء تلك الاشتباكات.

وأوضحت المصادر، أن قرى الضباب غرب المدينة والأقروض بالمسراخ والصلو جنوب تعز، تعرضت لقصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل مليشيا الحوثي وصالح، ما أدى إلى إصابة ثلاث مدنيين.

وذكرت أن مليشيا الحوثي وصالح تواصل فرض حصارها “الخانق” على المدينة مانعة دخول المواد الأساسية والدوائية والإغاثية.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>