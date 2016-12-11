مقتل 7 من مليشيا الحوثي وصالح بمعارك مع الجيش والمقاومة

قتل سبعة من مسلحين الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح اليوم السبت، في معارك مع رجال الجيش والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز، 275 كم جنوب صنعاء.

وقالت مصادر في المقاومة الشعبية إن سبعة من مليشيا الحوثي وصالح قتلوا وجرح العشرات، ودمرت دورية عسكرية لهم ومدفع مضاد للطائرات ومخزن سلاح جراء استهدافهم بنيران الجيش والمقاومة، وقصف مقاتلات التحالف العربي.

وذكرت المصادر، أن رجال الجيش والمقاومة تمكنوا من كسر محاولة تسلل لمليشيا الحوثي وصالح في محيط معسكر التشريفات ومدرسة محمد علي عثمان شرق المدينة، في الوقت الذي دارت فيه مناوشات متقطعة بين الطرفين في محيط منطقتي المكلكل والمديهين جنوب شرقي المدينة.

وبحسب المصادر، فقد سقط قتيل وثلاثة جرحى من رجال الجيش والمقاومة جراء تلك الاشتباكات.

وأوضحت المصادر، أن قرى الضباب غرب المدينة والأقروض بالمسراخ والصلو جنوب تعز، تعرضت لقصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل مليشيا الحوثي وصالح، ما أدى إلى إصابة ثلاث مدنيين.

وذكرت أن مليشيا الحوثي وصالح تواصل فرض حصارها “الخانق” على المدينة مانعة دخول المواد الأساسية والدوائية والإغاثية.