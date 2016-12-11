لموقفها من الإرهاب الإيراني .. طهران تهدد لندن

بدأت أولى نتائج إعلان رئيسة وزراء بريطانيا حول دعم المملكة المتحدة لدول الخليج العربية لمواجهة الإرهاب الإيراني تأتي ثمارها حيث أطلق مسؤولي النظام في طهران تهديدات ضد بريطانيا، بينما استدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران للاحتجاج على تصريحات تيريزا ماي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت، السبت، السفير البريطاني بطهران، نيكولاس برتون، احتجاجاً على تصريحات ماي خلال الكلمة التي القتها في قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث قالت أمام زعماء دول الخليج العربي: “علينا أيضاً أن نعمل معاً للتصدي للأعمال الإقليمية العدوانية لإيران سواء في لبنان أو العراق أو اليمن أو سوريا أو في الخليج ذاته”.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن بلاده أبلغت السفير البريطاني بأنها تعتبر “هذه التصريحات تتناقض مع تطوير العلاقات المعلنة بين طهران ولندن ومن شأنها أن تمس العلاقات بين البلدين أكثر من أي وقت مضى”، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية

ولم تتقصر ردة الفعل الإيرانية الغاضبة إلى هذا الحد، حيث قدم السفير الإيراني في لندن مذكرة احتجاج إلى الخارجية البريطانية بسبب مواقف تيريزا ماي من إيران في قمة الخليج التي أنهت أعمالها الأسبوع الماضي في البحرين.