 بماذا علق العفاسي على صورته مع محمد عبده ؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بماذا علق العفاسي على صورته مع محمد عبده ؟

بماذا علق العفاسي على صورته مع محمد عبده ؟
المناطق - وكالات

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أمس الجمعة، صورة نُشرت للشيخ مشاري العفاسي والفنان محمد عبده وهما يتصافحان وسط ابتسامة تعبّر عن مدى الحب والإخاء والعلاقة التي تربط فنان العرب بالعفاسي.

وعبّر العفاسي عن هذه الصورة بتغريدة كتب فيها: “من حفل استقبال الملك سلمان في الكويت ولسان حال (بونورة) يقول: أرفض المسافة والسور والباب والحارس وأريد اتحاداً خليجياً حقيقياً”.

وبحسب مصادر نقلت عنها “العربية”، فقد نشهد تعاوناً قريباً بين العفاسي ومحمد عبده بغناء أنشودة تعبّر عن الاتحاد الخليجي واللحمة الوطنية بين شعوب الخليج.

يذكر أن الفنان محمد عبده والشيخ مشاري العفاسي قد أنشدا “لا إله إلا الله” وقدماها كل على حدة وبطريقته، وقد كتبها الشيخ الدكتور عائض القرني ولاقت انتشارا واسعا.

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