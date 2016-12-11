إيران تعفي أخطر مجرمي من سجونها حال قبولهم الذهاب إلى سوريا

كشف موقع “حصار نيوز” الناشط في مجال حقوق الإنسان أن السلطات الإيرانية تعفي السجناء المحكوم عليهم بالفترات الطويلة في سجونها، في حال قبلوا التطوع للذهاب إلى سوريا والمشاركة في الحرب ضد معارضة الأسد.

وتعترف طهران بدعمها لنظام بشار الأسد بكل ما أوتيت من مال وسلاح وأرواح حتى بات الحديث عن قتلاها بالآلاف هذا بالإضافة إلى تجنيدها مليشيات من أفغانستان وباكستان والعراق.

وكتب “حصار نيوز” المختص في شؤون السجناء الإيرانيين نقلا عن مصادره أن السلطات الإيرانية بدأت منذ فترة في تجنيد سجناء إيرانيين وأفغانيين المحكوم عليهم بالفترات الطويلة للمشاركة بالحرب في سوريا وأنه في حال رجعوا سالمين من المعارك الدائرة هناك، ستقوم السلطة القضائية بإعفائهم كاملا من أحكام صادرة ضدهم بتهم الاتجار بالمخدرات والمشاركة بالقتل.

وأضاف الموقع أن سلطات السجون تؤكد للسجناء الذين قبلوا التطوع للذهاب إلى سوريا أنه في حال مقتلهم في المعارك ستعتبرهم الحكومة “شهداء” وتخصص لعوائلهم مزايا ومعونات.

وكشف أحد السجناء في سجن “رجايي شهر كرج” في حديث للموقع أن أحد شروط الذهاب إلى سوريا أن المتطوع لا يكشف عن نيته بالذهاب إلى سوريا لبقية السجناء وفي حال رجع سالما من المعارك لا يكشف بأن الإفراج عنه كان بسبب ذهابه إلى سوريا لحماية نظام الأسد.