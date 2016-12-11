هذه الأطعمة تقاوم علامات التقدم بالعمر

هناك عدة أنواع من الأنظمة الغذائية المفيدة التي نتبعها من أجل خسارة الوزن الزائد.. لكن هل فكرت يوماً في اتباع نظام غذائي من أجل الوقاية من الشيخوخة أو تأخير ظهور علامات التقدم بالعمر مثلاً؟.

حقيقة الأمر أن هناك بالفعل عدة أطعمة تحارب الشيخوخة وتحد من ظهور علامات الكبر، إذا ما تناولناها بشكل يومي، إضافة إلى كونها تحمينا من الكثير من الأمراض، بحسب ما ذكر تقرير نشره موقع “بولدسكاي”.

فعند اتباع نظام غذائي منخفض الدهون، عادة ما يلجأ الشخص للابتعاد عن تناول الأفوكادو، لأنها غنية بالدهون. إلا أن الحقيقة هي أن تلك الثمرة غنية بالدهون المشبعة الأحادية المفيدة جداً والفعّالة في تقليل نسبة الكوليسترول. وتعتبر الأفوكادو مصدراً رائعاً لفيتامين “E” الضروري لضمان بقاء نعومة الجلد، كما أنها غنية بالبوتاسيوم الذي يقي من ارتفاع ضغط الدم.

كذلك فإن مختلف أنواع التوت يحتوي على مضادات الأكسدة التي تشكل درعاً يحمي الجسم ضد ظهور علامات التقدم بالعمر.

ويحتاج الجسم عامة للبروتينات وأنواع معينة من الدهون، والتي تكون متوفرة في الأسماك. فالأسماك تحتوي على أحماض “أوميغا 3″ الدهنية التي تقوي مناعة الجسم، وتحافظ على مرونة الجلد، إضافة إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وكذلك تقي من الإصابة ببعض أنواع السرطانات مثل سرطان المعدة وسرطان المريء.

أما الجزر، فهو مصدر أساسي للـ”بيتا كاروتين” الذي يعتبر نوعا من أنواع مضادات الأكسدة التي تحارب علامات التقدم بالعمر، كما أنها تقي من الإصابة بالعديد من الأمراض ومنها بعض أنواع السرطان خاصة الذي يصيب الرئة. كما أن الـ”بيتا كاروتين” يحافظ على قوة الإبصار ويمثل درعاً واقياً للعينين ضد ضعف الإبصار الذي يتسبب به التقدم بالعمر.

وتعد المكسرات الطبيعية من الأطعمة الرائعة التي تحارب علامات التقدم بالعمر، فهي غنية بالألياف، كما أنها تعتبر مصدراً غنياً للبوتاسيوم والزنك والحديد والمغنيسيوم والنحاس والسيلينيوم. كما أنها تسيطر على مستوى الكوليسترول وتقوي جهاز المناعة، مما ينعكس على الجسم في شكل نشاط وحيوية.