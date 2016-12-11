انطلاق بطولة اسبوع النزيل الخليجي بجازان

تنطلق عصر غد الأحد بطولة أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس الثانيه لكرة القدم التي تنظمها مديرية السجون بمنطقة جازان وبمتابعة واشراف من مكتب الهيئة العامه للرياضة والتي تقام على ملاعب مدينة الملك فيصل الرياضيه تحت شعار(معأ لتحقيق الإصلاح) بمشاركة (18) فريقاً من القطاعات الحكومية وهي مديرية السجون وإمارة المنطقة وحرس الحدود والدفاع المدني والمرور والجوازات وأمن المهمات وأمن المنشآت وأمن الطرق والشؤون الصحية وهيئة الرياضة والأرصاد والمياة ومستشفى الملك فهد ومستشفى العارضة ومستشفى أبوعريش وكلية التقنية والكهرباء.

حيث يلتقي في مباراة الافتتاح مديرية السجون وأمن المهمات في الساعه الرابعة عصرا وفي المباراة الثانية سيلتقي فريقي الأرصاد والجوازت .