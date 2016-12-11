 اختتام دورة “تطبيقات قوقل” بالندوة العالمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2016 ميلاديا

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اختتام دورة “تطبيقات قوقل” بالندوة العالمية

اختتام دورة “تطبيقات قوقل” بالندوة العالمية
المناطق - الرياض

في ظل التطورات السريعة التي يشهدها عالم التكنولوجيا وما له من صدى واسع في تيسير بيئة الأعمال، وفتح مجالات أوسع للتعاون والإنجاز، عقدت إدارة التخطيط والدراسات بالندوة العالمية للشباب الإسلامي دورة تدريبية لمنسوبيها والمسؤولين في الإدارة العليا  بعنوان” تطبيقات قوقل في العمل” أقيمت الدورة بقاعة المحاضرات بالأمانة العامة وقدمها المهندس أحمد عيد، تضمنت معلومات عن أساسيات تطبيقات قوقل وآلية استخدامها في العمل مثل تطبيق تقويم قوقل وبريد (gmail) وذلك بهدف تفعيل استخدام البريد الالكتروني للندوة ( (wamy.org وتعريف الموظفين على مهارات وتطبيقات قوقل الهائلة، والاستفادة من هذه التطبيقات التي تزيد الفاعلية والإنتاجية في بيئة العمل والتي أضحت مهمة وحيوية لكل إنسان.

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