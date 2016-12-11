 “الإسكان” تعتزم البدء بتحصيل رسوم الأراضي البيضاء خلال الربع الأول 2017 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“الإسكان” تعتزم البدء بتحصيل رسوم الأراضي البيضاء خلال الربع الأول 2017

“الإسكان” تعتزم البدء بتحصيل رسوم الأراضي البيضاء خلال الربع الأول 2017
المناطق - متابعات

قالت مصادر، إن وزارة الإسكان ستبدأ خلال الربع الأول من العام المقبل، إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء وتحصيل رسومها.

وأوضحت مصادر وفقا لـ “الاقتصادية” أن الوزارة لن تبدأ مباشرة في تحصيل الرسوم في الـ 13 ربيع الأول، وإنما ستعمل على فرز وتقييم الأراضي المسجلة في الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل الأراضي البيضاء، ضمن محكمين ومقيمين لإصدار فواتير الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم خلال الربع الأول من العام المقبل.

وبدأ العمل بنظام رسوم الأراضي البيضاء في 3 رمضان 1437 هـ الموافق 8 يونيو 2016.

وكانت وزارة الإسكان قد حددت النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من نظام رسوم الأراضي البيضاء لمدينة الرياض ومدينة جدة وحاضرة الدمام، وحددت 13 ربيع الأول 1438 هـ كآخر موعد لأصحاب الأراضي لتسجيل أراضيهم.

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