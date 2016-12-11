“الكهرباء” تنفي تشغيل العدادات الذكية بكروت الشحن

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن الأخبار والصور المتداولة حول قيام الشركة بتركيب عدادات ذكية يتم شحنها عن طريق كروت الشحن غير دقيق، مشيرة إلى أن خدمة الدفع المسبق سوف تكون مفعلة مستقبلا في العدادات الذكية الجديدة دون الحاجة الى كروت الشحن، بل سيتمكن المشترك من شحن رصيده لدى الشركة من خلال موقع الشركة على الإنترنت أو عبر تطبيقات الهواتف الذكية أو عبر نظام سداد.

كما سيعمل العداد الذكي مستقبلا على توفير معلومات تفصيلية للمشترك عن طبيعة استهلاكه وكيفية إدارته بالصورة المثلى، وذلك عبر شاشات إلكترونية تمكنه من معرفة استهلاكه اليومي دون الحاجة إلى انتظار الفواتير الشهرية.