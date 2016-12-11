“الصحة” تطلق النسخة التجريبية لـ”الوصفة الالكترونية” تمهيدا لاعتمادها في المراكز الصحية

قالت مصادر، أن الإدارة العامة لتقنيات المعلومات بوزارة الصحة أطلقت النسخة التجريبية للوصفة الالكترونية تمهيدا لاعتمادها وتطبيقها في كافة المراكز الصحية بالمملكة.

وأوضحت المصادر وفقا لـ “مكة” ، ان نظام الوصفات الالكترونية يشمل تسجيل المريض في النظام المرتبط بمركز المعلومات الوطني، إضافة إلى إنشاء الوصفة الطبية وإرسال رسالة نصية للمريض برقم الوصفة ورمز التفعيل وربط صرف الأدوية من الصيدليات التجارية القريبة من المركز الصحي.

وأشارت المصادر الى أن النظام يشمل كذلك إصدار التقارير الطبية الكترونيا للحد من التلاعب بها.