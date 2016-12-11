توعدت هيئة رئاسة الأركان اليمنية، بالقضاء على جميع البؤر الإرهابية في البلاد، والتي قالت إنها ” مازالت تسعى للعبث بأمن واستقرار الوطن”.
وأكدت الهيئة في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الليلة الماضية، أن الهجمات الإرهابية، وآخرها الهجوم الإنتحاري الذي استهدف معسكرا للجيش الوطني يوم أمس في عدن لن تثني قوات الجيش والأمن عن مواصلة عملياتها في استتباب الأمن والاستقرار، ومواجهة العناصر الإرهابية والقضاء عليها وتخليص البلاد من شرورها.
وأسفر الهجوم الإنتحاري، عن مقتل 29 من طالبي الإلتحاق بالجيش الوطني، وفقا لبيان هيئة رئاسة الأركان في إحصائية أولية.. مبينا أن المدبرين للحادث، نصبوا فخا بإعلان وهمي ببدء استقبال طلبات التجنيد.
وأشارت هيئة رئاسة الأركان اليمنية، إلى أن العملية الإرهابية القذرة تهدف إلى نشر الفوضى والقتل وسفك الدماء وتعطيل الحياة العامة وإعاقة تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة بمختلف النواحي.
رئاسة الأركان اليمنية تتوعد بالقضاء على البؤر الإرهابية في البلاد
توعدت هيئة رئاسة الأركان اليمنية، بالقضاء على جميع البؤر الإرهابية في البلاد، والتي قالت إنها ” مازالت تسعى للعبث بأمن واستقرار الوطن”.
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