رئاسة الأركان اليمنية تتوعد بالقضاء على البؤر ‏الإرهابية في البلاد

توعدت هيئة رئاسة الأركان اليمنية، بالقضاء على جميع ‏البؤر الإرهابية في البلاد، والتي قالت إنها ” مازالت ‏تسعى للعبث بأمن واستقرار الوطن”.‏

وأكدت الهيئة في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية، الليلة الماضية، أن الهجمات الإرهابية، ‏وآخرها الهجوم الإنتحاري الذي استهدف معسكرا ‏للجيش الوطني يوم أمس في عدن لن تثني قوات ‏الجيش والأمن عن مواصلة عملياتها في استتباب الأمن ‏والاستقرار، ومواجهة العناصر الإرهابية والقضاء ‏عليها وتخليص البلاد من شرورها.‏

وأسفر الهجوم الإنتحاري، عن مقتل 29 من طالبي ‏الإلتحاق بالجيش الوطني، وفقا لبيان هيئة رئاسة ‏الأركان في إحصائية أولية.. مبينا أن المدبرين ‏للحادث، نصبوا فخا بإعلان وهمي ببدء استقبال طلبات ‏التجنيد. ‏

وأشارت هيئة رئاسة الأركان اليمنية، إلى أن العملية ‏الإرهابية القذرة تهدف إلى نشر الفوضى والقتل وسفك ‏الدماء وتعطيل الحياة العامة وإعاقة تطبيع الأوضاع في ‏المناطق المحررة بمختلف النواحي.‏