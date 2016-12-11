 رئاسة الأركان اليمنية تتوعد بالقضاء على البؤر ‏الإرهابية في البلاد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2016 ميلاديا

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رئاسة الأركان اليمنية تتوعد بالقضاء على البؤر ‏الإرهابية في البلاد

رئاسة الأركان اليمنية تتوعد بالقضاء على البؤر ‏الإرهابية في البلاد
واس - عدن

توعدت هيئة رئاسة الأركان اليمنية، بالقضاء على جميع ‏البؤر الإرهابية في البلاد، والتي قالت إنها ” مازالت ‏تسعى للعبث بأمن واستقرار الوطن”.‏
وأكدت الهيئة في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية، الليلة الماضية، أن الهجمات الإرهابية، ‏وآخرها الهجوم الإنتحاري الذي استهدف معسكرا ‏للجيش الوطني يوم أمس في عدن لن تثني قوات ‏الجيش والأمن عن مواصلة عملياتها في استتباب الأمن ‏والاستقرار، ومواجهة العناصر الإرهابية والقضاء ‏عليها وتخليص البلاد من شرورها.‏
وأسفر الهجوم الإنتحاري، عن مقتل 29 من طالبي ‏الإلتحاق بالجيش الوطني، وفقا لبيان هيئة رئاسة ‏الأركان في إحصائية أولية.. مبينا أن المدبرين ‏للحادث، نصبوا فخا بإعلان وهمي ببدء استقبال طلبات ‏التجنيد. ‏
وأشارت هيئة رئاسة الأركان اليمنية، إلى أن العملية ‏الإرهابية القذرة تهدف إلى نشر الفوضى والقتل وسفك ‏الدماء وتعطيل الحياة العامة وإعاقة تطبيع الأوضاع في ‏المناطق المحررة بمختلف النواحي.‏

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