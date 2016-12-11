 حمزة الزيات تدرب طلابها على لغة البرمجة  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2016 ميلاديا

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حمزة الزيات تدرب طلابها على لغة البرمجة 

حمزة الزيات تدرب طلابها على لغة البرمجة 
المناطق - الهفوف

نفذت مدرسة الإمام حمزة الزيات لتحفيظ القرآن بالهفوف هذا الأسبوع ورشة عمل لعشرة طلاب بعنوان ( ساعة البرمجة ) وتهدف الورشة لإعطاء الطلاب أساسيات أولية لعمليات البرمجة الحاسوبية و توعية الطلاب بمفهوم البرمجة الحاسوبية في مختلف مجالات الحياة العصرية و نشر ثقافة البرمجة والاهتمام بالتكنولوجيا لفئة طلاب المرحلة الابتدائية

وأوضح قائد المدرسة الأستاذ: سعد بن حمد الزمامي  أن “ساعة البرمجة” هي حمله عالمية تسعى للوصول إلى عشرات الملايين من الطلاب ، في أكثر من 180 دولة من إعداد شركة مايكروسوفت العالمية

و هي مقدمة في علوم الحاسب ، تم إعدادها بهدف تسهيل تَعلُّم البرمجة وإثبات أن أي شخص يمكنه تَعلُّم أساسيات البرمجة

وفي نهاية البرنامج حصل الطلاب على شهادات اجتياز الأساسيات البرمجة مقدمة من شركة مايكروسوفت

كما شكر قائد المدرسة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحزيمي منفذ البرنامج على الجهد الكبير الذي بذله   وشكر المعلمين الذين كان لهم دور في إنجاح هذا البرنامج  .

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