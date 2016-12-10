القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة الليث لقتله آخر إثر خلاف بينهما

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة في محافظة الليث , فيما يلي نصه :

قال الله تعالى ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى” الآية .

وقال تعالى ” وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ” الآية .

أقدم / حسن بن علي بن إبراهيم القاسمي – سعودي الجنسية – على قتل/ عبيد بن هاشم بن عبيد الصعب – سعودي الجنسية – ، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته إثر خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته ، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / حسن بن علي بن إبراهيم القاسمي -سعودي الجنسية -، اليوم الأحد 12 / 03 / 1438هـ ، في محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة .

ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- ، على استتباب الأمن ، وتحقيق العدل ، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويُسفك دماءهم وتُحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الأقدام على مثل ذلك ، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.والله الهادي إلى سواء السبيل .