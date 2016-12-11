 وصول الوفود المشاركة في الأولمبياد الوطني للروبوت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

لصحة أفضل.. 7 أشياء احرص على القيام بها صباحاً نظمته شركة سعودية في تركيا .. لقاء سعودي تركي لتعزيز التكامل السياحي في “انطاليا” بلدي بيشة يفعّل اليوم البلدي والزيارات الميدانية تعليم حائل يعقد لقاء لمناقشة المهام والواجبات الخاصة بمحضرات المختبرات المدرسية فطن المدينة يعزز قيم المواطنة في الثانوية الرابعة ​  قتلى وجرحى بانفجار قرب كاتدرائية في القاهرة وصول الوفود المشاركة في الأولمبياد الوطني للروبوت القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة الليث لقتله آخر إثر خلاف بينهما حمزة الزيات تدرب طلابها على لغة البرمجة  الطلاب والفرق التطوعية والكشفية بتعليم حائل تتفاعل مع المرحلة الثانية من حملة “حائل تبي منا” بعقدة أمانة القصيم تكشف مواقعها الإستثمارية على خارطة إلكترونية الجمارك تبدأ العمل بنظام التفويض الإلكتروني المقدم من المستوردين والمصدرين

وصول الوفود المشاركة في الأولمبياد الوطني للروبوت

وصول الوفود المشاركة في الأولمبياد الوطني للروبوت
المناطق - حائل

استقبلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل الوفود المشاركة في الاولمبياد الوطني للروبوت والذي تستضيفه المنطقة في فندق ملينيوم حائل خلال الفترة من ١٢-١٦ الشهر الجاري .

حيث تم تأمين حافلات فاخرة بالتعاقد مع احدى الشركات المتخصصة لهذا الغرض لنقل المشاركين من والى المطار ، كما تم وضع عدد من اللوحات الترحيبية التي ترحب بضيوف المنطقة داخل ارض المطار وذلك  بالتعاون مع إدارة مطار حائل الذين قاموا مشكورين بتذليل كافة العقبات لاستقبال ضيوف المنطقة المشاركين  .

هذا وقد كانت اول الوفود المشاركة وصولا فجر هذا اليوم الوفد المشارك من وادي الدواسر ، ثم تبعه عدد من الوفود القادمين من جاران وجدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض والخرج والقنفذة والقصيم وتبوك وينبع وحوطة بني تميم والحريق والمنطقة الشرقية وحفر الباطن وبيشة ونجران والنماص والمجمعة بالإضافة الى عدد من المناطق القادمة عن طريق البر. كما ستصل بقية المناطق في وقت لاحق من مساء هذا اليوم ان شاء الله.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>