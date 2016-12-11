وصول الوفود المشاركة في الأولمبياد الوطني للروبوت

استقبلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل الوفود المشاركة في الاولمبياد الوطني للروبوت والذي تستضيفه المنطقة في فندق ملينيوم حائل خلال الفترة من ١٢-١٦ الشهر الجاري .

حيث تم تأمين حافلات فاخرة بالتعاقد مع احدى الشركات المتخصصة لهذا الغرض لنقل المشاركين من والى المطار ، كما تم وضع عدد من اللوحات الترحيبية التي ترحب بضيوف المنطقة داخل ارض المطار وذلك بالتعاون مع إدارة مطار حائل الذين قاموا مشكورين بتذليل كافة العقبات لاستقبال ضيوف المنطقة المشاركين .

هذا وقد كانت اول الوفود المشاركة وصولا فجر هذا اليوم الوفد المشارك من وادي الدواسر ، ثم تبعه عدد من الوفود القادمين من جاران وجدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض والخرج والقنفذة والقصيم وتبوك وينبع وحوطة بني تميم والحريق والمنطقة الشرقية وحفر الباطن وبيشة ونجران والنماص والمجمعة بالإضافة الى عدد من المناطق القادمة عن طريق البر. كما ستصل بقية المناطق في وقت لاحق من مساء هذا اليوم ان شاء الله.