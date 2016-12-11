 فطن المدينة يعزز قيم المواطنة في الثانوية الرابعة ​  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2016 ميلاديا

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فطن المدينة يعزز قيم المواطنة في الثانوية الرابعة ​ 

فطن المدينة يعزز قيم المواطنة في الثانوية الرابعة ​ 
المناطق - المدينة المنورة

ضمن تفعيل سلسلة برامج فطن التدريبية نفذ فريق فطن بالثانوية الرابعة ورشة تدريبية بعنوان ( تعزيز قيم المواطنة من خلال المقررات الدراسية ) بهدف إكساب النشء قيم المواطنة في نفوسهم من خلال المقررات الدراسية بقاعة التدريب التابعة للمدرسة استهدفت الورشة ( 31 ) معلمة من كافة التخصصات بقيادة فريق فطن في المدرسة المعلمة / ندى قطان وبإشراف كل من ميسرة فطن الأستاذة / آمنة الرحيلي ومنسقة فطن الأستاذة / أماني الحربي والمنسقة الإعلامية لفطن الأستاذة/ أميرة الفاضل وتحت رعاية مديرة المدرسة الأستاذة/ فوزية العوفي .

تناولت الورشة إبراز دور المقررات الدراسية في إعداد المواطن الصالح ، ربط قيم المواطنة بالقيم السائدة في المجتمع ، توجيه الاتجاهات الوجدانية لبناء قيم المواطنة دون الانحصار في الجانب المعرفي ، تنمية حس المشاركة المجتمعية والتفعيل الحيوي للتنظير في عملية تدريس قيم المواطنة .

تميزت الورشة باستخدام مهارات التفكير الناقد ، الذكاءات المتعددة ، التعلم التعاوني .

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