فطن المدينة يعزز قيم المواطنة في الثانوية الرابعة ​ 

ضمن تفعيل سلسلة برامج فطن التدريبية نفذ فريق فطن بالثانوية الرابعة ورشة تدريبية بعنوان ( تعزيز قيم المواطنة من خلال المقررات الدراسية ) بهدف إكساب النشء قيم المواطنة في نفوسهم من خلال المقررات الدراسية بقاعة التدريب التابعة للمدرسة استهدفت الورشة ( 31 ) معلمة من كافة التخصصات بقيادة فريق فطن في المدرسة المعلمة / ندى قطان وبإشراف كل من ميسرة فطن الأستاذة / آمنة الرحيلي ومنسقة فطن الأستاذة / أماني الحربي والمنسقة الإعلامية لفطن الأستاذة/ أميرة الفاضل وتحت رعاية مديرة المدرسة الأستاذة/ فوزية العوفي .

تناولت الورشة إبراز دور المقررات الدراسية في إعداد المواطن الصالح ، ربط قيم المواطنة بالقيم السائدة في المجتمع ، توجيه الاتجاهات الوجدانية لبناء قيم المواطنة دون الانحصار في الجانب المعرفي ، تنمية حس المشاركة المجتمعية والتفعيل الحيوي للتنظير في عملية تدريس قيم المواطنة .

تميزت الورشة باستخدام مهارات التفكير الناقد ، الذكاءات المتعددة ، التعلم التعاوني .