تعليم حائل يعقد لقاء لمناقشة المهام والواجبات الخاصة بمحضرات المختبرات المدرسية

عقدت إدارة التجهيزات المدرسية (بنات) لقاءً تعريفياً لمناقشة المهام والواجبات الخاصة بمحضرات المختبرات المدرسية، والوارد في الدليل التنظيمي الإجرائي (الإصدار الثالث) في يوم الثلاثاء الموافق 7 / 3 / 1438 هـ ولمدة يومين، وقد قدم اللقاء مشرفة المختبرات في الإدارة الأستاذة نوال خاتم الرمالي، والتي بدأته باختبار قبلي عن خبرات ومعرفة المحضرات حول المختبرات المدرسية وقياس مدى استفادتهن مما سيقدم بعد نهاية اللقاء.

من جهتها ذكرت مساعدة مدير إدارة التجهيزات المدرسية الأستاذة عزيزة الشمري أن محضرة المختبر هي الموظف المسئول عن المختبر فنياً وإدارياً وهي التي تؤدي دوراً بارزاً من خلال مساعدة معلمات العلوم في الإعداد والتنفيذ وتوفير جميع الظروف والإمكانات لاستخدام المختبر وتفعيله.

وقد استعرضت الرمالي الإجراءات التنفيذية في عمل المحضرة، بعد ذلك تحدثت عن النماذج والسجلات الخاصة بالمحضرة ومهام وواجبات محضرات المختبر حسب الدليل الاجرائي والتنظيمي.

وأكدت الرمالي أن سياسة التعليم بالمملكة تحرص على تكوين المهارات العلمية والعناية بالنواحي التطبيقية فالتعليم عن طريق المختبر يوقظ الاهتمام وينمي القدرة على المشاهدة والتسجيل الدقيق والاستنتاج المبني على الحقائق.

ثم أوضحت ماهية المسمى الوظيفي والهدف العام، والارتباط التعليمي، ومن هو المسئول المباشر، وأهم الواجبات ومنها: تحديد الاحتياجات اللازمة للمعامل والمختبرات، واستلام الأدوات والأجهزة والمحاليل والمواد وغيره، وإعداد اللوحات والنشرات الإرشادية باستخدام الأدوات والأجهزة والمواد في المعامل والمختبرات.

وأبانت الرمالي أن تجهيز وتحضير المعمل لتنفيذ التجارب يجب أن يكون قبل موعد التنفيذ بوقت كافي.

وشددت على تطبيق إجراءات الأمن والسلامة ومتابعة صيانة أدوات السلامة وطفايات الحريق في المعمل، وفي نهاية اللقاء شكرت الرمالي محضرات المختبر على حضورهن وإنصاتهن.