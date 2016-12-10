 بلدي بيشة يفعّل اليوم البلدي والزيارات الميدانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بلدي بيشة يفعّل اليوم البلدي والزيارات الميدانية

المناطق - بيشة
أكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة بيشة ناصر الجهمي، بأن التواصل مع المواطن والمقيم في محافظة بيشة أهم خطط المجلس البلدي للفترة القادمة، مشيرا إلى أن المجلس اعتمد في جلسته الماضية عدداً من الإجراءات التي تساهم في التواصل مع المواطنين والمقيمين ، جاء أبرزها تفعيل اليوم البلدي والذي قُرِّر انطلاقه يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل في الفترة من الساعة الرابعة حتى السادسة مساء بمقر المجلس، ويُعد من أبرز وسائل التواصل مع الجميع، وضمت قائمة الأعضاء المكلفين بمهام اليوم البلدي “ناصر الجهمي، سعد الرمثي، قباس الفهد، عبدالله كركمان، سيف مدشوش، خالد بديع، ناصر مثاعي” ، كما ضمت قائمة الأعضاء المكلفين بمهمة الزيارات الميدانية “ناصر الشهراني، محمد بن بشر، صالح خبتي، سعد هيال، عبدالله طراد، زيد الداودي، ناصر سبوان” .
وأفاد الجهمي بأن المجلس حرص على تعدد وسائل التواصل مع المواطنين والمقيمين لإتاحة الفرص لهم لإبداء آرائهم ومطالبهم ومقترحاتهم، إضافة إلى وجود قنوات متعددة في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا بأن المجلس يتعامل بمنتهى الشفافية مع مختلف الشكاوى والمقترحات التي ترد من المواطنين، ويعطي جميع الملاحظات التي يستقبلها أعضاء المجلس الاهتمام الكافي، حيث يتم تدوينها جميعًا، ومن ثم التحقق منها ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها، إضافة إلى المتابعة المستمرة لمختلف الشكاوى من قبل أمانة المجلس .

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