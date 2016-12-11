نظمته شركة سعودية في تركيا .. لقاء سعودي تركي لتعزيز التكامل السياحي في “انطاليا”

بحث رجال أعمال وشركات سعودية وتركية متخصصون في قطاع السياحة، الفرص المشتركة بين السعودية وتركيا وكيفية تشكيل تحالفات وبرامج مشتركة منافس تقدم للسائح السعودي خصوصا وللسائح العربي عموماً.

ونظمت شركة سعودية لقاء تجاري مشترك في منطقة انطاليا السياحية التركية، حضرها مجموعة من رجال الأعمال من طرفين وشركات متخصصة، لإيجاد برامج سياحية منافسة خاصة بهذه المنطقة التي أصبحت وجهة أولى للسائح على مستوى المنطقة العربية، وكيفية بناء مرافق سياحية جديدة تتوافق مع اهتمامات ورغبات السائح الخليجي أو العربي أو من الدول الإسلامية الأخرى.

وقال السيد أحمد حسين مدير فرع مجموعة فصول الراحة لاسطنبول، وهي شركة سعودية أخذت على عاتقها تنظيم هذا اللقاء والعمل على التكامل السياحي السعودي التركي، وأن هذه اللقاء يعزز فرص الاستثمار بين رجال أعمال وشركات الجانبين، معتبرا أن هذا التنظيم يعد الأول من نوعه أن تبادر شركة سعودية بتنظيم برنامج تجاري في البلد السياحية المستهدفة.

وذكر رئيس اتحاد وكالات الساحة والسفر بتركيا الاستاذ حسين كرك، ان لدي الشركات الخطط المرسومة للمشاركة الفاعلة في المعارض والمؤتمرات السياحية التي ستنظم في السعودية، للتعريف ببرامجها السياحية وخدماتها المتميزة في هذا المجال .

من جانبه، أوضح السيد سليمان الجراح مدير فرع الشركة السعودية في انطاليا، أن اللقاء حضره 26 شركة منها السعودي ومن عدة مدن تركية، إلى جانب مسؤولين حكوميين اتراك، منهم رئيس الهيئة السياحية في انطاليا، ورئيس بلدية انطاليا. وأقر المشاركون ضرورة مشاركة الشركات التركية في المعارض والمؤتمرات المتخصصة التي تقام في السعودية والمنطقة العربية، وأن يقدموا أنفسهم ومنتجاتهم إلى السائح العربي، وأن الثقافة العربية في منطقة انطاليا ثقافة أصيلة ومتجذرة وتتناسب مع العادات والتقاليد السعودية، إلى جانب الخدمات المتقدمة والطبيعة الخلابة. وتمتاز مدينة أنطاليا بجمال ساحر وطبيعة خلابة فهي تقع بين جبال طوروس وشواطئ البحر الأبيض المتوسط. في أنطاليا الكثير من الفنادق والمنتجعات والشواطئ العامة المزدحمة بالسياح، والمقاهي والمطاعم، والعديد من الأماكن التي تستحق الزيارة، كمنتزه أتاتورك، المتحف المائي، مدينة الملاهي، متحف أنطاليا، المدينة المصغرة، أوليمبوس تيليفريك ومجمعات تجارية متنوعة