الحملة الوطنية السعودية تستمر بتوزع المواد الاغاثية على (355 ) اسرة سورية في محافظتي جرش وعجلون

واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا توزيع حزمة من المواد الاغاثية على الاشقاء السوريين اللاجئين في محافظتي جرش وعجلون وذلك من خلال استهداف (355) اسرة سورية بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين.

وشملت هذه المواد الاغاثية على أطقم الاواني المنزلية وملحقات المائدة ضمن البرنامج الاغاثي “شقيقي سفرتك هنية” و حقائب العناية الشخصية ضمن برنامج “شقيقي صحتك غالية” بالإضافة الى الكسوة الشتوية التي تحتوي على احتياج الاسرة السورية من ملابس شتوية منوعة وذلك ضمن مشروع الحملة الموسمي “شقيقي دفئك هدفي” .

واكد المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة السعودية ومن خلال هذه المحطات الاغاثية التي تنفذها تتم بالتعاون والتشارك مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين وهو ما يعكس الهدف الحقيقي الذي تسعى الحملة لتحقيقه وهو تلبية كافة المتطلبات الحياتية اليومية للاشقاء اللاجئين السوريين لينعموا بحياه افضل في بيئة اللجوء التي يعيشون فيها ، مشيراً الى ان الحملة السعودية ستستمر باطلاق برامجها الاغاثية على الاشقاء اللاجئين السوريين في الداخل السوري و الدول المجاوره له خصوصاً هذه الفتره من العام والتي تشهد تقلبات مناخية كبيرة و أجواء شديدة البرودة .

واكد السمحان ان الحملة لم تتوانى عن تقديم افضل الخدمات للأشقاء السوريين ، وستظل باذن الله كما انطلقت تقوم بتنفيذ مشاريعها المستمرة و المتنوعة ، وذلك لتحقيق أهداف الحملة الانسانية التي تعكس النهج الانساني لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – وما يكنه الشعب السعودي من مشاعر الاخوه و المحبه لاشقائه من الشعب السوري وذلك من خلال تبرعاته السخية والوقوف معه خلال ازمته التي يعاني منها ، سائلاً الله العلي القدير ان يجزي المتبرعين من الشعب السعودي الكريم خير الجزاء.