معالجة عوائق الخدمة الكهربائية داخل المنشآت الصحية في القصيم

امتدادا للاجتماعات التنسيقية للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم ، مع الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة في تنفيذ المشاريع الصحية بالمنطقة ، خلص اجتماع بين الشؤون الصحية وشركة الكهرباء بالمنطقة ، الى إيجاد منسقين بمستشفيات المنطقة لإنهاء الاجراءات والتواصل مع المعنيين بشركة الكهرباء ،بجميع المواقع الصحية ومعالجة اي عوائق قد تواجه الخدمة الكهربائية داخل المنشآت الصحية .

وكان مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي قد ترأس ( الخميس ) الماضي ، بحضور مدير شركة الكهرباء بالقصيم المهندس ابراهيم التركي ، اجتماعا تنسيقيا ضم عدد من المسؤولين عن برامج المشاريع والصيانة بالشؤون الصحية ، والمسؤولين بشركة الكهرباء .

وأكد المدير العام مطلق الخمعلي ، بان هذا الاجتماع يأتي امتدادا للاجتماعات التنسيقية مع الجهات الحكومية ، بمتابعة من صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة القصيم ، وتوجيهه المستمر بالتنسيق مع الجهات الحكومية فيما بخص تنفيذ المشاريع وإنجازها بوقتها المحدد ، مبينا بان صحة المنطقة تحرص على توحيد الجهود وتكامل العمل بين الجهات الحكومية ، وهو ما اثمر عن تحقيق الأهداف المرجوة من ذلك .

معربا عن شكره وتقديره لتفاعل مدير شركة الكهرباء بالمنطقة المهندس ابراهيم التركي ، مع رغبة الشؤون الصحية بعقد اجتماع تنسيقي للاطلاع على برامج الشؤون الصحية والمشاريع التي يجري تنفيذها لارتباطها بشركة الكهرباء ، اضافة الى الخطوات التطويرية التي تشهدها مستشفيات المنطقة ، مضيفا بان الاجتماع ، أكد على إعطاء الاولوية لإنهاء إجراءات التيار الكهرباء مع بدء تنفيذ المشروع ، لضمان تزامن العمل وعدم وجود اي تاخير في تشغيل المشاريع الصحية ، لافتا بان الاجتماع استعرض عدد من المحاور التي شملت برامج الكهرباء في مستشفيات المنطقة وسبل تطويرها وفقا لاحدث الأنظمة الكهربائية .

من جانبه ، اشاد مدير شركة الكهرباء بالقصيم المهندس ابراهيم التركي ، بمبادرة الشؤون الصحية بالقصيم ودعوتهم لهذا الاجتماع التنسيقي الذي اثمر عن الخروج بتوصيات سيكون لها ابعادا تنعكس على تسريع الإجراءات التي يكون لها علاقة بشركة الكهرباء ، مبديا استعداده لعقد الاجتماعات المتوالية خلال الفترة القادمة للوقوف على التوصيات التي تم إنجازها عبر فرق العمل المعنية من الشؤون الصحية والشركة .