 مياه جازان تضخ المياه لقرية العوانة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مياه جازان تضخ المياه لقرية العوانة

مياه جازان تضخ المياه لقرية العوانة
جازان - المناطق؛

تواصل المديريةُ العامة للمياه بمنطقة جازان ممثلة بفرع المياه بمحافظة صبيا ضخ المياه القرى وذلك بعد استكمال تنفيذ شبكات المياه والوصلات المنزلية والعدادات بقرية عوانة بمركز قوز الجعافرة وربطها بمصادر المياه.

وأوضح حسين قميري مدير عام المياه بمنطقة جازان بأنه تم توجيه فرق عمل للقيام بجولات ميدانية مكثفة بهدف التأكد من وصول المياه للمواطنين بالقرية, والعمل على إصلاح إي أعطال قد تحدث في الشبكة, بما يضمن إيصال المياه لجميع المنازل في تلك القرى، مشيراً إلى أنه يجري حالياً استكمال ربط عددٍ من القرى التابعة للمحافظة بالخطوط الناقلة للمياه؛ تمهيداً لإيصال المياه لمنازل المواطنين بها.

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