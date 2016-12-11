ارتقاء تقدم ١٠٨ جهاز حاسب آلي لأيتام بناء

ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين جمعيتي “ارتقاء” والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية “بناء”، تم إطلاق مبادرة الحقيبة الإلكترونية بمقر الجمعية بالخبر، بحضور عدد من منسوبي الجمعيتين ومجموعة من الطلاب المستفيدين من المبادرة .

وتهدف هذه المبادرة إلى توفير 108 جهاز حاسب آلي للطلاب الأيتام مقدمة من الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية “ارتقاء”، وإدراجهم ضمن برنامج تدريبي مكثف، وذلك بغرض تأهيل الطلاب وتدريبهم باستخدام أحدث الوسائل التقنية وتزويدهم بالمهارات اللازمة .

وأكد مدير علاقات المانحين بجمعية ارتقاء المهندس صالح باظفر(أن هذه الحملة تأتي استكمالاً للشراكة التعاونية مع جمعية بناء والتي تهدف الى تعزيز التكامل بين الجمعيتين للخروج ببرامج نوعية ذات قيمة مضافة تخدم المستفيد .

كما أضاف باظفر أن هذه الحملة تهدف بشكل أساسي الى تمكين الطلاب الايتام من مواكبة التطورات التقنية في التعليم وتدريبهم وتعزيز مهاراتهم ليكونوا فعالين ومنتجين في المجتمع .

وفي ختام الحفل قدم مدير عام جمعية بناء عبدالله الخالدي شكره وتقديره لجمعية ارتقاء على هذه المبادرة والتفاعل الذي يهدف إلى الارتقاء بالبرامج والخدمات المقدمة للأيتام والتي تساهم في بناء شخصيتهم وتعزيز قدراتهم على التفوق العلمي والابداع.