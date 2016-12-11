 بعد تعرضه لتقيح صدري حاد.. فرق طبي ينقذ حياة شاب مشتبه إصابته بكورونا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بعد تعرضه لتقيح صدري حاد.. فرق طبي ينقذ حياة شاب مشتبه إصابته بكورونا

بعد تعرضه لتقيح صدري حاد.. فرق طبي ينقذ حياة شاب مشتبه إصابته بكورونا
عادل الزهراني - الطائف:

انقذ فريق طبي من جراحة الصدر بصحة الطائف شاب سعودي تعرض لتقيح شديد بالصدر بعد الاشتباه باصاباته بفيروس كورونا.
وقال استشاري جراحة المناظير والصدر بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف وعضو هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة الطائف الدكتور محمد عيد محفوظ ، إن المريض ادخل من قبل الاخصائي المناوب بمجمع الملك فيصل بالطائف واودع العزل نتيجة الاشتباه باصاباته بفيروس كورونا واظهرت الفحوصات وجود تقيح شديد ومتعدد بالصدر مع التهابات والتصاقات شديدية بالرئة اليمنى وضيق بالتنفس مع ارتفاع بدرجة الحرارة واعراض تسمم بالدم.
وتم التعامل فورا مع الحالة وخضع المريض لعمل جراحي متقدم بالمنظار عن طريق فتحتين تم من خلالهم تنظيف الصدر وتحرير الرئة اليمنى من الالتصاقات وتجمعات القيح حولها وعمل الغسيل اللازم للصدر مع وضع انابيب تروية صدرية “. واضاف ” لقد روعي بهذه العملية جميع اجراءات وسياسات مكافحة العدوى المعتمدة حيث يعتبر المجمع احد افضل المراكز بالعالم بهذا المجال كما تم اجراء العملية بالمنظار مما ساعد في سرعة تعافي المريض ولله الحمد والتقليل من فرص انتشار العدوى”.

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