صناعي نجران ينتج سلم أصابع لمن يعانون بضمور في أعصاب الكف.

قام قسم النجارة العامة بالمعهد الصناعي الثانوي بنجران بالتعاون مع مستشفى نجران التخصصي للعلاج الطبيعي التابع لجمعية الامير مشعل بن عبدالله لذوي الاحتياجات الخاصة ( شمعة أمل) من عمل سلم أصابع لمن يعانون بضمور في أعصاب الكف .

وقال رئيس قسم النجارة المهندس نصر الله ريشان أنه تم الانتهاء من المرحلة الاولى من عمل السلم وهناك مراحل متتالية لعمل المزيد من المشاريع والتعاون مع هذه الفئة الغالية علينا جميعا وهذا السلم يساعد أيضا في عملية أعادة التأهيل العصبي للأطراف العلوية. و قد تم تركيبه في مقر الصالة الرياضية بالمستشفى.

من جهته أكد مدير المعهد الصناعي الثانوي بنجران المهندس ضاوي الغامدي أن التعاون مع جمعية شمعة أمل يأتي ضمن تفعيل مفهوم العمل التطوعي لدى المتدربين و بناء أواصر التعاون بينهم وبين الجمعيات الخيرية والاستفادة من خبرات ومهارات أبنائنا المتدربين وما اكتسبوه من مهارات تؤهلهم في أيصال رسالتهم الى المجتمع كافه وأثبات ما يملكه الشاب السعودي من مهارات وقدرات تؤهله للانخراط في سوق العمل والمساهمة في تنمية وبناء وطنه .