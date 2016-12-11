 السجن 8 سنوات لمتهم هدد رجال الأمن بالقتل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2016 ميلاديا

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السجن 8 سنوات لمتهم هدد رجال الأمن بالقتل

السجن 8 سنوات لمتهم هدد رجال الأمن بالقتل
المناطق _الرياض

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً إضافيا ضد متهماً، بالسجن ثمان سنوات لتهديده رجال الأمن بالقتل واستخدمه العنف.

ونطق ناظر القضية بحكمه الابتدائي اليوم (الأحد) ضد المتهم الذي سبق أن سحبت منه الجنسية السعودية، وذلك بعد ثبوت إدانته باستخدام العنف والتهديد لموظف عام، وتهديده لأفراد السجن بالقتل، واعتباره ما فعله أخيه بقتل أحد أفراد الحراسة في السجن أمراً طبيعياً، ومخالفته للتعليمات الخاصة بالسجن.

وقرر القاضي تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن لمدة ثمان سنوات تحتسب من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة، وإيقافه على ذمة هذه القضية، ومن هذه المدة أربع سنوات بناء على المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة، وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته وإنهاء ما له وما عليه.

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