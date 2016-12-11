الشهراني تدشن برامج إدارة التوعية الإسلامية بتعليم نجران

دشنت مساعدة الشؤون التعليمية ( بنات ) بالإدارة العامة لتعليم نجران سراء بنت سعيد الشهراني برامج وفعاليات إدارة التوعية الإسلامية لعام 1437-1438هـ ، وقد كان ذلك بمصلى مبنى الإدارات النسائية بحضور عدد من مديرات ومشرفات وموظفات الإدارات والأقسام النسائية ، وبدأ اللقاء بكلمة لمديرة التوعية الإسلامية وردة عون النملان أشارت فيها غلى البرامج التي تتضمن خطة التوعية الإسلامية لهذا العام والتي منها حلقات القران الكريم بالتعاون مع جمعية رتل وكذلك إقامة المحاضرات وتنظيم المسابقات والبحوث ، وتطرقت إلى تفعيل المصلى وفضل حلقات الذكر ، بعدها قدمت محاضرة بعنوان ( التوكل على الله ) ووضحت فضل استشعار معنى التوكل ومكانة التوكل والمقصود به مع الاستشهاد من الكتاب والسنة ، والمور التي يكون فيها التوكل ، ومزلته ومكانته وكيفية التوكل على الله ، وشروطه وثماره وأمور تنافيه ، ونماذج للمتوكلين ، فيما قدمت مشرفة التوعية الإسلامية غادة الزهراني عرض لمسابقة تدبر والمراحل التي تستهدفها ومجالاتها المتضمنة مجال القرآن وتفسيره ومجال الحديث النبوي وعلومه ومجال البحوث العلمية ومحاور كل مجال ، ودعت الجميع للمشاركة فيها والمساهمة في نشرها بين الفئات المستهدفة .