خلال تفقده مبنى العلوم والآداب بفرسان الجديد أمير جازان يؤكد أن النهضة تبدأ من التعلي

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان خلال زيارته التفقدية لمحافظة فرسان بمشروع كلية الآداب والعلوم بفرسان الجديد والطراز المعماري المميز مشيرا إلى أن النهضة تبدأ من التعليم.

وقد استقبل سموه عدداَ من منسوبي الإدارة العامة للمشروعات بالجامعة من مهندسين واداريين مشرفين على المشروع وقد قام مدير الإشراف والتنفيذ المهندس أحمد محمد حدادي بشرح تفاصيل المشروع لأمير المنطقة حيث شدد سموه على سرعة الإنجاز للمشروع مؤكدا أن فرسان وأبناءها يستحقون مثل هذه المشاريع الحيوية.

كما أشاد سموه بالنهضة الشاملة التي تشهدها المحافظة في شتى المجالات التنموية والسياحية والصحية والتعليمية خلال جولته التفقدية على عدد من المرافق الحكومية والسياحية في المحافظة.

هذا وقد رفع المشرف العام على الإدارة العامة للمشروعات المهندس محمد إبراهيم حكمي شكره لمقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود وحرصه على تنمية وتطوير المنطقة واطلاعه المباشر على كل ما يخص الجامعة من مشروعات وفعاليات وبرامج.