“الجوازات” تحذر المتأخرين بعد العمرة والزيارة.. غرامات تصل إلى 100 ألف ريال

دعت المديرية العامة للجوازات جميع القادمين إلى المملكة بتأشيرة زيارة باختلاف أغراضها والقادمين لأداء مناسك العمرة إلى التقيد بالمدة المحددة في التأشيرة التي قدموا بموجبها والالتزام بوقت المغادرة للعودة إلى أوطانهم مصحوبين بالسلامة؛ حتى لا يقعوا في مخالفة نظام الإقامة بالمملكة، وأكدت الجوازات بأن كل متأخر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة بتأشيرة الدخول الممنوحة له ستطبق بحقه عقوبات تصل إلى غرامة مالية 50 ألف ريال، والسجن لمدة ستة أشهر، والترحيل.

وحثت المواطنين والمقيمين إلى سرعة المبادرة والاستجابة إلى دعوة الوافدين المستقدمين من الزائرين بالمغادرة وأن من يتأخر في الإبلاغ عن مغادرة من قام باستقدامهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول ستطبق بحقه ذات العقوبة مع الترحيل إن كان المستقدم وافداً.

وثمنت الجوازات دور المواطن والمقيم النظامي بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء المعتمرين أو الزائرين المتأخرين عن المغادرة أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم داخل المملكة، كما أوضحت الجوازات بأن من يقوم بتلك المخالفات ستطبق بحقه عقوبات تصل إلى 100 ألف ريال، والسجن لمدة ستة أشهر، والترحيل إن كان المخالف وافداً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.

من جهة أخرى دعت المديرية العامة للجوازات شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين إلى سرعة إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم وأن من يتأخر في الإبلاغ ستطبق بحقه غرامة 100 ألف ريال وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين، وحذرت أصحاب المنشآت من تشغيل المخالفين لنظام الإقامة وأن من يقوم بذلك ستطبق بحقه عقوبات تصل إلى 100 ألف ريال. وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات، والتشهير بالمنشأة، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافداً. وفي جميع العقوبات تتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.

وخصصت “الجوازات” بريداً إلكترونياً للتواصل 992@gdp.gov.sa لتلقي الاستفسارات الواردة لها والرد عليها.