 سعوديات يستعرضن تجاربهن في صيانة الجوال خلال المعرض التقني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2016 ميلاديا

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سعوديات يستعرضن تجاربهن في صيانة الجوال خلال المعرض التقني

سعوديات يستعرضن تجاربهن في صيانة الجوال خلال المعرض التقني
المناطق _الرياض

يستعرض عدداً من الفتيات السعوديات العاملات في مجالات الصيانة الكهربائية وصيانة أجهزة الجوال تجاربهن المهنية الناجحة في تلك المجالات للجمهور وذلك خلال المعرض التقني السعودي الذي تنظمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق إنتركونتننتال بمدينة الرياض يومي الأربعاء والخميس القادمين 15 و 16 ربيع الأول 1438هـ.
ويتضمن المعرض الذي سيفتح أبوابه للزائرين من الساعة 8 صباحاً حتى 3 عصراً، ورش عمل ولقاءات مباشرة ونقاشات بين العارضين والجمهور, إضافةً إلى إقامة العديد من الدورات القصيرة المجانية للزوار يحصل بموجبها مجتازي تلك الدورات على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في عدة مجالات أبرزها صيانة الجوالات، ودورات متخصصة في إعداد السيرة الذاتية، وعمل المقابلات الوظيفية، كما سيقدم عدداً من الرياديين والرياديات تجاربهم الناجحة في إطلاق مشاريعهم الخاصة بالاستفادة من البرامج التدريبية ثم الحصول على الدعم الحكومي من الجهات المعنية.

وكانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قد أقامت مؤخراً في مختلف مناطق المملكة دورات متخصصة في صيانة وبيع أجهزة الجوال في الكليات والمعاهد التقنية حيث بلغ عدد الخريجات منها حتى الآن أكثر من 10700 خريجة في تخصصات (أساسيات صيانة الجوال، ومهارات إدارة المبيعات، ومهارات خدمة العملاء، وصيانة الجوال المتقدمة).
كما قدمت الكليات التقنية للبنات برامج تدريبية للفتيات في مجال صيانة الكهرباء وصيانة التمديدات الصحية وإصلاح الأعطال المنزلية.
وتهدف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من إقامة تلك البرامج الموجهة للفتيات السعوديات إلى تزويدهن بالمهارات الأساسية المختلفة، وتأهيلهن إلى الاستفادة من فرص العمل المتاحة في المنشآت النسائية للمساهمة في توطين تلك القطاعات.

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