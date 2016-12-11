 غداً …. تخفيض نسبة المياه المحلاة في الجبيل نتيجة أعمال الصيانة الدورية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2016 ميلاديا

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غداً …. تخفيض نسبة المياه المحلاة في الجبيل نتيجة أعمال الصيانة الدورية

غداً …. تخفيض نسبة المياه المحلاة في الجبيل نتيجة أعمال الصيانة الدورية
المناطق _الجبيل
دعى فرع المياه بمحافظة الجبيل  أهالي المحافظة  إلى أخذ احتياطاتهم المائية تحسباً لانخفاض سيطرأ على كميات المياه المحلاّة التي تغذي المحافظة نتيجة أعمال صيانة مجدولة  تقوم بها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحه بالجبيل  .
وأوضح مدير فرع المياه بمحافظة الجبيل المهندس صالح بن نوار الغامدي   أنه سيتم تخفيض كميات المياه المحلاّة  غداً الأثنين من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة السادسة مساءاً بسبب  الصيانة الدورية التي تقوم بها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحه بمحافظة الجبيل .
وبيُن  ” الغامدي ”  أن فرع المياه سيقوم بتشغيل غالبية الآبار بالمحافظة وضخها بالشبكة لتعويض النقص الحاصل من ضخ المياه المحلاة.
وأشار ” الغامدي ”    أن العملاء الذين لديهم خزانات أرضية مرتبطة بأخرى علوية وبينهما مضخة لن يشعروا بأي نقص في إمداد المياه .

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