مؤسسة النقد تطلق تصاميم الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية للمملكة الثلاثاء القادم

تعتزم مؤسسة النقد العربي السعودي يوم الثلاثاء القادم , إطلاق تصاميم الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية ” ثقة وأمان ” في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – .

وأوضحت المؤسسة أن مراسم حفل إطلاق تصاميم العملة سيتم نقلها عبر موقعها الالكتروني ( www.sama.gov.sa ) في تمام الساعة الثامنة مساءً.