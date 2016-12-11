 مؤسسة النقد تطلق تصاميم الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية للمملكة الثلاثاء القادم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مؤسسة النقد تطلق تصاميم الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية للمملكة الثلاثاء القادم

مؤسسة النقد تطلق تصاميم الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية للمملكة الثلاثاء القادم
المناطق _واس

تعتزم مؤسسة النقد العربي السعودي يوم الثلاثاء القادم , إطلاق تصاميم الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية ” ثقة وأمان ” في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – .
وأوضحت المؤسسة أن مراسم حفل إطلاق تصاميم العملة سيتم نقلها عبر موقعها الالكتروني ( www.sama.gov.sa ) في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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