بالصور ..تعرف على تاريخ العملة السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى اليوم

كانت المملكة العربية السعودية يطلق عليها مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها وكانت الاوضع الاقتصادية للمنطقة صعبة جدا نظرا للتشتت بين السكان وعدم توحودهم تحت راية واحدة وانقسام الاوضاع حسب النظام القبلي او الانتماءت السياسية المتفرقة , وكان الناس يتعاملون في امور تجارتهم في البيع والشراء بعملات مختلفة حسب التجار والبضائع الواردة من بلاد عدة منها ما يعرف بالريال الفرنسي والمجيدي وغيرها , وفي بعض الاوقات كان الناس يقوم بيع بضاعة مقابل بضاعة اي ما كان يعرف بنظام المقايدة , استمر هذا الوضع الاقتصادي المشتت حتي تم توحيد المملكة من قبل الملك عبدالعزيز رحمه الله حيث استمر توليه للحكم منذ عام 1932م الى عام 1953 م حيث امر باصدار ايصال نقدي مقابل عملة معدنية وسمي انذاك بايصال الحجاج , وقسمت الى عدة فئات :

– 1 ريال- 5 ريال – 10 ريال.- 10 ريال .

ثم فترة حكم الملك سعود رحمه الله لفترة حم استمرت من 1953 م الى 1964 م , حيث اصدر امرا لسلطة النقد في عام 1961 م بالصدار 5 فئات للريال السعودي .

ثم فترة حكم الملك فيصل رحمه الله من عام 1964 م الى عام 1975 م حيث صدر في خلال فترة حكمه في عام 1966م تحديدا حيث اصدر عملة من الريال السعودي تحمل اسم الملك فيصل رحمه الله .

ثم فترة حكم الملك خالد رحمه الله من فترة 1975 م الى 1982 م حيث اصدر عملة روقية جديد من الريال وكانت عليها صورة الملك فيصل للخلفية ما عدا فئة 100 ريال كانت تحمل صور الملك عبدالعزيز .

ثم جاءت فترة حكم الملك فهد التى بدات من عام 1982 م وحتى الان حيث صدر لاول مرة عملة فئة 500 ريال الاصدار الاول في كان عام 1983 م ثم الاصدار الثاني كان عام 1984 م , وحملت كل العملات صورة للملك فهد عدا العملة فئة 500 ريال حملت صورة الملك عبد العزيز .



صور العملة السعودية في عهد الملك عبدالله يرحمه ..