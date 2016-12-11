 بالصور ..تعرف على تاريخ العملة السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى اليوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بالصور ..تعرف على تاريخ العملة السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى اليوم

بالصور ..تعرف على تاريخ العملة السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى اليوم
المناطق- الرياض

كانت المملكة العربية السعودية يطلق عليها مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها وكانت الاوضع الاقتصادية للمنطقة صعبة جدا نظرا للتشتت بين السكان وعدم توحودهم تحت راية واحدة وانقسام الاوضاع حسب النظام القبلي او الانتماءت السياسية المتفرقة , وكان الناس يتعاملون في امور تجارتهم في البيع والشراء بعملات مختلفة حسب التجار والبضائع الواردة من بلاد عدة منها ما يعرف بالريال الفرنسي والمجيدي وغيرها , وفي بعض الاوقات كان الناس يقوم بيع بضاعة مقابل بضاعة اي ما كان يعرف بنظام المقايدة , استمر هذا الوضع الاقتصادي المشتت حتي تم توحيد المملكة من قبل الملك عبدالعزيز رحمه الله حيث استمر توليه للحكم منذ عام 1932م الى عام 1953 م حيث امر باصدار ايصال نقدي مقابل عملة معدنية وسمي انذاك بايصال الحجاج , وقسمت الى عدة فئات :
– 1 ريال- 5 ريال – 10 ريال.- 10 ريال .

ايصال حجاج فئة 10 ريال2-Delivering-pilgrims-category-SR-10 aessal_hjaj_fah_real_sawde_wahd Saudi-ancient-coins-2

ثم فترة حكم الملك سعود رحمه الله لفترة حم استمرت من 1953 م الى 1964 م , حيث اصدر امرا لسلطة النقد في عام 1961 م بالصدار 5 فئات للريال السعودي .
ثم فترة حكم الملك فيصل رحمه الله من عام 1964 م الى عام 1975 م حيث صدر في خلال فترة حكمه في عام 1966م تحديدا حيث اصدر عملة من الريال السعودي تحمل اسم الملك فيصل رحمه الله .

5-Real-King-Saud King-Saud-2 King-Saud

ثم فترة حكم الملك خالد رحمه الله من فترة 1975 م الى 1982 م حيث اصدر عملة روقية جديد من الريال وكانت عليها صورة الملك فيصل للخلفية ما عدا فئة 100 ريال كانت تحمل صور الملك عبدالعزيز .

khaled-abdul-aziz King-Abdulaziz king-faisal-2 King-Faisal

ثم جاءت فترة حكم الملك فهد التى بدات من عام 1982 م وحتى الان حيث صدر لاول مرة عملة فئة 500 ريال الاصدار الاول في كان عام 1983 م ثم الاصدار الثاني كان عام 1984 م , وحملت كل العملات صورة للملك فهد عدا العملة فئة 500 ريال حملت صورة الملك عبد العزيز .
king-abdulah-100 kingabdulah-50 king-abdelah-1

صور العملة السعودية في عهد الملك عبدالله يرحمه ..

فئة-خمسة-ريال-عهد-الملك-عبدالله صورة-الريال-عليه-صورة-الملك-عبدالله

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