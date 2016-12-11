16مبادر ومبادرة في فعاليات ملتقي مبادرون الأول بتبوك

يشارك 16 متحدثا ومتحدثة على مستوى المملكة في فعاليات ملتقي مبادرون الأول والذي تنظمه الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك بالتعاون مع منصة مبادرون وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك والذي تنطلق فعالياته الثلاثاء المقبل بجامعة الأمير فهد بن سلطان بتبوك وتستمر لمدة يومين. ويحفل الملتقى بعدد من التجارب الابداعية في مجال المبادرات حيث سيتحدث اصحاب المبادرات امام الشباب والفتيات عن واقع مبادراتهم واثرها في المجتمع بطابع اثرائي مفيد وبروح حماسية تقود الشباب الى خوض كثير من التجارب والاقدام على الانجاز وحب العمل والعطاء حيث يتحدث منصور البطي عن مبادرة (الايجابية, النجاح ولقاء الخميس) فيما يشارك عويد السبيعي عن مبادرة (القراءة الجماعية ) ويقدم عواض زارب مبادرة عنوانها (الفن معبرا وطريق) فيما يعرض طارق الحسين مبادرته (تبوك الخضراء) ويشارك فهد العنزي بمبادرته (استقرار الأسرة وتأسيس مركز التنمية الأسرية ) ويشارك حمد الكلثم بمبادرة ( الملهمين) فيما يتحدثفراس الجراح عن نشر ثقافة المبادرات كما يناقش صقر القرني ورقة تحت عنوان (كيف تكون مبادرتك تنمية)وفي الختام يتحدث د. صلاح المعمار عن أسئلة التغيير وصناعة المبادرة فيما يشارك في الجانب النسائي د.عواطف القنيبط بمبادرة ( جماعة الفن) وبسمة التويجري بمبادرة ( رد الجميل) وفلوة الظاهر والتي تتحدث عن مبادرة (على نهجهم )وعبير العطار بمبادرة (أول صالون نسائي لذوي الاحتياجات الخاصة)فيما تقدم الإعلامية نهلة الجمال ورقة عنوانها (كيف أبادر) كما تشارك أسماء الغابري بمبادرة(صناع السعادة) وتشارك الباحثة د.تغريد السراج بورقة تحت عنوان ( لماذا نبادر) كما تقدم أمل الفرحان مبادرة (فائض ورق تبوك)ويدير جلسات الملتقى د. صلاح المعمار وعمار الشهري فيما يدير الجلسات في الجانب النسائي د.عواطف القنيبط كما سيقام في ختام جلسات الملتقى لقاءا حواريا مفتوحا يشارك به فراس الجراح وعويد السبيعي وحمد الكلثم وصقر القرني ويرأس اللقاء د صلاح المعمار كما تتضمن فعاليات الملتقى اقامة عدد من الورش التدريبية خلال الفترة الصباحية الموجهة للشباب والفتيات يشارك في تقديمها الشريك التنفيذي لملتقى مبادرون مركز العنود لتنمية الشباب (وارف) وتتناول الورش موضوع قوة التطوع كثقافة في المجتمع الشبابي بالإضافة إلى مهارات العمل التطوعي وآلية التخطيط للأعمال التطوعية وتطبيقها.