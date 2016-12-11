 ارتفاع ضحايا تفجيري إسطنبول إلى 38 قتيلا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2016 ميلاديا

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ارتفاع ضحايا تفجيري إسطنبول إلى 38 قتيلا

ارتفاع ضحايا تفجيري إسطنبول إلى 38 قتيلا
المناطق _اسطنبول

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عن ارتفاع عدد ضحايا تفجير إسطنبول الى 38 قتيلا بينهم 30 من قوات الأمن التركية وسبعة مدنيين بالإضافة إلى شخص مجهول الهوية.
وأكد صويلو في تصريح صحفي أن 155 جريحا لا زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات التركية بينهم 14 شخصا في العناية المركزة.. مشيرا الى وصول عدد المعتقلين المشتبه بهم الى 13 شخصا.
من جانبها ، أصدرت رئاسة الأركان التركية بيانا توعدت فيه منفذي التفجيرين.
وقال البيان “القوات المسلحة التركية التي تقوم بعمليات عسكرية داخلية وخارجية ضد هذه المنظمات الإرهابية ستستمر بنفس العزم والقوة في مكافحة تلك المنظمات من أجل حماية أمن ورفاهية الشعب التركي وحماية حدود البلاد”.

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