 ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية البريطاني تعزيز التعاون الأمني ومكافحة التطرف والإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2016 ميلاديا

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ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية البريطاني تعزيز التعاون الأمني ومكافحة التطرف والإرهاب

ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية البريطاني تعزيز التعاون الأمني ومكافحة التطرف والإرهاب
المناطق _الرياض

بحث الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الأمني منها وما يتعلق بمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد في مكتبه بديوان وزارة الداخلية اليوم لوزير الخارجية البريطاني والوفد المرافق له. كما جرى استعراض ومناقشة آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها وموقف البلدين منها.

حضر الاستقبال الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف مستشار وزير الداخلية، ووزير الخارجية عادل الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان ، ونائب وزير الداخلية عبدالرحمن الربيعان، ومدير عام المباحث العامة الفريق أول عبدالعزيز الهويريني وسفير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس.

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