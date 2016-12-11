ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية البريطاني تعزيز التعاون الأمني ومكافحة التطرف والإرهاب

بحث الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الأمني منها وما يتعلق بمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد في مكتبه بديوان وزارة الداخلية اليوم لوزير الخارجية البريطاني والوفد المرافق له. كما جرى استعراض ومناقشة آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها وموقف البلدين منها.

حضر الاستقبال الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف مستشار وزير الداخلية، ووزير الخارجية عادل الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان ، ونائب وزير الداخلية عبدالرحمن الربيعان، ومدير عام المباحث العامة الفريق أول عبدالعزيز الهويريني وسفير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس.