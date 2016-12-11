 خالد الفيصل ونهيان بن مبارك يشهدان إطلاق التقرير العربي التاسع للتنمية الثقافية في أبوظبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

خالد الفيصل ونهيان بن مبارك يشهدان إطلاق التقرير العربي التاسع للتنمية الثقافية في أبوظبي ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية البريطاني تعزيز التعاون الأمني ومكافحة التطرف والإرهاب ارتفاع ضحايا تفجيري إسطنبول إلى 38 قتيلا بالصور ..تعرف على تاريخ العملة السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى اليوم 16مبادر ومبادرة في فعاليات ملتقي مبادرون الأول بتبوك مؤسسة النقد تطلق تصاميم الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية للمملكة الثلاثاء القادم غداً …. تخفيض نسبة المياه المحلاة في الجبيل نتيجة أعمال الصيانة الدورية 221 مؤلفاً ومؤلفة يضعون توقيعاتهم بمعرض جدة الدولي للكتاب غداً ،،،ستطبق صحة القريات خطة فرضية لحريق في مستشفى الصحة النفسية في القريات سعوديات يستعرضن تجاربهن في صيانة الجوال خلال المعرض التقني خلال فعاليات اليوم العالمي للإعاقة الحارثي : تعليم مكة يبادر بمشروع استثماري للتربية الخاصة بقيمة تتجاوز 280 مليون ريال د . التركستاني يعقد اجتماعا لبحث خطة إنطلاق حملة شلل الاطفال بصحة مكة

خالد الفيصل ونهيان بن مبارك يشهدان إطلاق التقرير العربي التاسع للتنمية الثقافية في أبوظبي

خالد الفيصل ونهيان بن مبارك يشهدان إطلاق التقرير العربي التاسع للتنمية الثقافية في أبوظبي
المناطق _أبو ظبي

شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مؤسسة الفكر العربي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي اليوم، حفل إطلاق التقرير العربي التاسع للتنمية الثقافية الذي صدر تحت عنوان (الثقافة والتكامل الثقافي في دول مجلس التعاون – السياسات – المؤسسات – التجليات).
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مؤسسة الفكر العربي في كلمته خلال الحفل أنه لا حضارة لأمة من دون ثقافة ولا يمكن أن تنهض الأمم إلا عن طريق الثقافة.
وأوضح سموه أن هذا التقرير هو التاسع ضمن سلسلة التقارير التي تعدها المؤسسة وتصدرها سنوياً وتسهم في إيصال المعلومة الصحيحة عن الحالة الثقافية في الوطن العربي إلى كل مهتم بالثقافة من المفكرين والمثقفين العرب والساسة والقيادات العربية، معرباً عن أمله بأن يسهم هذا التقرير في تطوير العمل الثقافي بالوطن العربي، متوجهًا بالشكر لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك ولجميع من أسهم في اعداد هذا التقرير من مفكرين ومثقفين في دول الخليج والوطن العربي.
وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الإمارات العربية المتحدة من جانبه، إننا نعيش في منطقة الخليج في بقعة طيبة عميقة الثقافة والجذور نحافظ على تراثنا ونعتز بالقيم والمبادئ والمقومات التي تشكل ثقافتنا ونطور بكل عزم وتصميم كل عناصر هذا التراث وكافة جوانب تلك الثقافة في اتجاهات إيجابية رشيدة، كما نسعى إلى التواصل الحضاري مع الآخرين والإسهام الأصيل والمتجدد في مسيرة الفكر والثقافة والفنون في ربوع العالم كافة.
ولفت الانتباه إلى أن هذا التقرير العربي التاسع للتنمية الثقافية يسلط الضوء على هذه الخصائص والصفات كافة ويسعى إلى استشراف آفاق مستقبل أوسع وأرحب للتنمية الثقافية في دول الخليج، مشيراً إلى أن التقرير يعد خطوة مهمة في تعميق الفهم والإدراك بأن التنمية الثقافية جزء أساسي في التنمية الشاملة في المجتمع وبأن الابتكار الثقافي الفني نشاط ضروري لبناء مجتمع المعرفة في دول الخليج بما في ذلك أهمية الاهتمام بالصناعات الثقافية والإبداعية التي تقوم على الإنتاج الفكري والثقافي وتمثل الآن جزءاً جوهرياً في التنمية الناجحة بالمجتمع، مؤكدا أن دول الخليج لديها الإمكانات كافة التي تجعلنا قادةً ورواداً في مجالات الابتكار الثقافي والاستثمار الناجح في النشاط الثقافي والإبداعي على مستوى العالم أجمع.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>