ترامب يلمح إلى صدام بين أمريكا والصين

شكك الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب في مقابلة بثت اليوم في إمكان مواصلة الولايات المتحدة تبني “سياسة الصين الواحدة”، مشترطا على بكين تقديم تنازلات في قضايا كالتجارة وغيرها.

وقال ترامب لقناة فوكس نيوز اليوم “لا أعلم لماذا علينا أن نتقيد بسياسة الصين الواحدة إلا في حال أبرمنا اتفاقا مع الصين يتعلق بقضايا أخرى، بينها التجارة”. وتأتي تصريحات ترامب ردا على سؤال حول قبوله الشهر الجاري تلقي مكالمة هاتفية من رئيسة تايوان تساي انغ وين، في خرق لتقليد دبلوماسي اميركي مستمر منذ عقود.

واثارت المكالمة الهاتفية غضب بكين التي تعتبر الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي اقليما مارقا على طريق التوحيد، بالقوة إن دعت الحاجة. ولم يسبق لأي رئيس اميركي فعلي أو منتخب أن تحدث إلى رئيس تايواني منذ قطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع الجزيرة المستقلة بحكم الأمر الواقع العام 1979.

وأكد ترامب في المقابلة أنه تم ابلاغه بالمكالمة قبل ساعتين فقط من حدوثها، وليس قبل اسابيع مثلما افادت تقارير إعلامية. وبالاضافة إلى التجارة، رأى ترامب أن الصين لا تتعاون مع الولايات المتحدة في مجالات تتعلق بعملتها، أو كوريا الشمالية أو بحر الصين الجنوبي