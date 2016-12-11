 الخارجية المصرية تؤكد أن الإرهاب الغاشم لن ينال من وحدة أبناء الوطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الخارجية المصرية تؤكد أن الإرهاب الغاشم لن ينال من وحدة أبناء الوطن

الخارجية المصرية تؤكد أن الإرهاب الغاشم لن ينال من وحدة أبناء الوطن
المناطق _القاهره

دانت وزارة الخارجية المصرية التفجير الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة، معربة عن تعازيها للشعب المصري ومواساتها لأسر الضحايا والمصابين.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الإرهاب الغاشم لن ينال من وحدة الشعب المصري والرباط الذي يجمع بين أبنائه، مشددة على أن حكومة وشعب مصر سيظلان متكاتفين صفًا واحدًا في مواجهة كل مؤامرة تستهدف استقرار الوطن وسلامته، وكل فكر أو أيديولوجيا تنتهج الإرهاب الأسود لتبرير قتل الأبرياء وترويع المواطنين الآمنين.

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