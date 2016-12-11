 بعد الهلال.. النصر وموبايلي يتفقان على إنهاء عقد الرعاية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بعد الهلال.. النصر وموبايلي يتفقان على إنهاء عقد الرعاية

بعد الهلال.. النصر وموبايلي يتفقان على إنهاء عقد الرعاية
المناطق_الرياض

أعلن نادي النصر اليوم عن إنهاء عقد رعايته المبرم مع شركة “موبايلي” بنهاية الموسم الجاري. وأصدر النصر و”موبايلي” بيانا مشتركا أكدا فيه : “النصر وموبايلي يتفقان على إنهاء عقد الرعاية. اتفق مجلس إدارة نادي النصر مع شركة موبايلي على إنهاء عقد الرعاية المبرم بين الطرفين وذلك بنهاية الموسم الرياضي الحالي.. وكان نادي النصر وموبايلي وقعا عقدا للرعاية منذ عام 2014 لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتمديد لعامين بموافقة الطرفين”.
وأضاف : “ثمن الطرفان حسن التعاون والتعامل الراقي الذي قدمه كل طرف للآخر طوال فترة الرعاية ونجاح عقد الرعاية منذ إبرامه”. وكان الهلال قد أصدر في وقت سابق بيانا مشتركا مماثلا عن إنهاء عقد الرعاية مع موبايلي باتفاق الطرفين

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