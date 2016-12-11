ضبط 16 مخالفة لتأنيث المحلات في الرياض

ضبطت إدارة التفتيش بمكتب العمل بالرياض 16 مخالفة لقرارات تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية والإشتراطات الخاصة بها في حملة تفتيشية مشتركة مع مفتشات المكتب نُفذت على إثنين من أكبر المجمعات التجارية بالرياض، قدمت خلالها الإرشادات المهنية للموظفات والإجابة على استفساراتهن المتعلقة بالحقوق والواجبات .

‏‎ وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعي بمنطقة الرياض المهندس طارق الزهراني أن الجولة التفتيشية تأتي ضمن سلسلة الجولات التي تنفذها الوزارة ممثلة بقطاع التفتيش النسائي على مدار السنة لمتابعة الالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية، وتنظيم سوق العمل والتأكد من الالتزام بالأنظمة والتشريعات، داعياً أصحاب العمل إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة .

وجدد الزهراني دعوته لجميع عملاء الوزارة بالإبلاغ عن مخالفات نظام العمل والقرارات الوزارية من خلال الموقع الإلكتروني “معا للرصد على الرابط :https://rasd.ma3an.gov.sa/ , أو الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911، حيث ستتعامل الوزارة فورياً مع البلاغات، حرصاً منها على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها.