جيش العدل البلوشي يتبنى قتل وجرح عدد من عناصر الحرس الثوري في انفجار عبوة ناسفة في بلوشستان

قتل وجرح عدد من عناصر الحرس الثوري في مدينة “سراوان” شرقي إقليم بلوشستان فجر اليوم الأحد “11 ديسمبر” بعد ما انفجرت عبوة ناسفة على آلية عسكرية كانت تقلهم.

وأعلن جيش “العدل البلوشي” على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن مقاتلي كتيبة الشهيد شيخ ضيائي دمروا آلية عسكرية تابعة لوحدات الهندسة في قوات الحرس الثوري مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر هذه القوات.

واعترفت سلطات النظام الإيراني عبر إعلامها الرسمي عن العملية وقالت إن الانفجار تسبب في جرح اثنين من عناصر وحدات الهندسة في الحرس الثوري مضيفة أن تم إخلاء الجرحى من المنطقة عبر مروحية عسكرية.

وقال “إبراهيم عزيزي” مسؤول العلاقات العامة في “جيش العدل” إن هذه العملية تأتي ضمن البرنامج التي وضعته المقاومة البلوشية في التصدي للاحتلال “الفارسي” وردا على جرائم النظام الإيراني الإرهابي الذي يسفك دماء أبناء بلوشستان بشكل يومي.

وأضاف عزيزي أن ما يقوم به مقاتلو جيش العدل يعتبر دفاعا عن النفس وهو حق تكفله جميع القوانين الدولية والشرائع السماوية، وتابع عزيزي أن الدولة “الفارسية” تنتهك حرماتنا وتحارب عقيدة أهل السنة والجماعة في بلوشستان من خلال استهداف الأئمة والمشايخ بالقتل أو الاعتقال.

وأكد عزيزي أن المقاومة البلوشية المتمثلة بجيش العدل ستسمر في قتالها وجهادها ضد العدوان “الفارسي” حتى تحرير آخر شبر من أرض بلوشستان واسترجاع السيادة المغتصبة.