 جيش العدل البلوشي يتبنى قتل وجرح عدد من عناصر الحرس الثوري في انفجار عبوة ناسفة في بلوشستان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

“الطيران المدني” يستلم أرض مطار القنفذة الجديد “حقوق الإنسان”: انتخاب المملكة في مجلس حقوق الإنسان تأكيد لدورها في تعزيز الحقوق والعدل “العمل” تتفاعل مع “مقطع فيديو” وتنهي معاناة عامل خلال ساعات في حوطة بني تميم جيش العدل البلوشي يتبنى قتل وجرح عدد من عناصر الحرس الثوري في انفجار عبوة ناسفة في بلوشستان ضبط 16 مخالفة لتأنيث المحلات في الرياض بعد الهلال.. النصر وموبايلي يتفقان على إنهاء عقد الرعاية ترامب يلمح إلى صدام بين أمريكا والصين الخارجية المصرية تؤكد أن الإرهاب الغاشم لن ينال من وحدة أبناء الوطن ” التعاون الإسلامي” تدين التفجير الإرهابي في الكنيسة البطرسية بالقاهرة مدير جامعة الباحة: الجامعة تسعى للارتقاء بعمل الأداء الوظيفي لموظفيها أمير جازان يدشن مشروعات تعليمية بصبيا بتكلفة ٣٠٠ مليون ريال غد الاثنين ورشة تدريبية بعنوان”محاضر المجالس العلمية” بجامعة الباحة

جيش العدل البلوشي يتبنى قتل وجرح عدد من عناصر الحرس الثوري في انفجار عبوة ناسفة في بلوشستان

جيش العدل البلوشي يتبنى قتل وجرح عدد من عناصر الحرس الثوري في انفجار عبوة ناسفة في بلوشستان
المناطق_إيران

قتل وجرح عدد من عناصر الحرس الثوري في مدينة “سراوان” شرقي إقليم بلوشستان فجر اليوم الأحد “11 ديسمبر” بعد ما انفجرت عبوة ناسفة على آلية عسكرية كانت تقلهم.

وأعلن جيش “العدل البلوشي” على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن مقاتلي كتيبة الشهيد شيخ ضيائي دمروا آلية عسكرية تابعة لوحدات الهندسة في قوات الحرس الثوري مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر هذه القوات.

واعترفت سلطات النظام الإيراني عبر إعلامها الرسمي عن العملية وقالت إن الانفجار تسبب في جرح اثنين من عناصر وحدات الهندسة في الحرس الثوري مضيفة أن تم إخلاء الجرحى من المنطقة عبر مروحية عسكرية.

وقال “إبراهيم عزيزي” مسؤول العلاقات العامة في “جيش العدل” إن هذه العملية تأتي ضمن البرنامج التي وضعته المقاومة البلوشية في التصدي للاحتلال “الفارسي” وردا على جرائم النظام الإيراني الإرهابي الذي يسفك دماء أبناء بلوشستان بشكل يومي.

وأضاف عزيزي أن ما يقوم به مقاتلو جيش العدل يعتبر دفاعا عن النفس وهو حق تكفله جميع القوانين الدولية والشرائع السماوية، وتابع عزيزي أن الدولة “الفارسية” تنتهك حرماتنا وتحارب عقيدة أهل السنة والجماعة في بلوشستان من خلال استهداف الأئمة والمشايخ بالقتل أو الاعتقال.

وأكد عزيزي أن المقاومة البلوشية المتمثلة بجيش العدل ستسمر في قتالها وجهادها ضد العدوان “الفارسي” حتى تحرير آخر شبر من أرض بلوشستان واسترجاع السيادة المغتصبة.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>